https://sputnik-georgia.ru/20221027/putin-rossii-ne-nuzhen-yadernyy-udar-po-ukraine-271709115.html

Путин: России не нужен ядерный удар по Украине

Путин: России не нужен ядерный удар по Украине

"Возней" вокруг ядерных угроз страны Запада пытаются повлиять на союзников России, заявил российский лидер 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T22:33+0400

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2022-10-27T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Глава российского государства Владимир Путин посоветовал тем, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, почитать военную доктрину РФ.Там, подчеркнул он, четко прописано, в каких случаях возможно применение Россией ядерного оружия.В данной связи он отметил, что Запад нагнетает тезис о возможности применения РФ ядерного оружия с целью повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства, но эта цель примитивна и закончится ничем."Они (Запад – Sputnik) ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - сказал российский лидер.Президент РФ подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине: в нем нет ни политического, ни военного смысла.

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022