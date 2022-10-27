https://sputnik-georgia.ru/20221027/putin-rossii-ne-nuzhen-yadernyy-udar-po-ukraine-271709115.html
Путин: России не нужен ядерный удар по Украине
Путин: России не нужен ядерный удар по Украине
"Возней" вокруг ядерных угроз страны Запада пытаются повлиять на союзников России, заявил российский лидер 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T22:33+0400
2022-10-27T22:33+0400
2022-10-27T22:33+0400
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владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Глава российского государства Владимир Путин посоветовал тем, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, почитать военную доктрину РФ.Там, подчеркнул он, четко прописано, в каких случаях возможно применение Россией ядерного оружия.В данной связи он отметил, что Запад нагнетает тезис о возможности применения РФ ядерного оружия с целью повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства, но эта цель примитивна и закончится ничем."Они (Запад – Sputnik) ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - сказал российский лидер.Президент РФ подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине: в нем нет ни политического, ни военного смысла.
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2022
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: России не нужен ядерный удар по Украине
"Возней" вокруг ядерных угроз страны Запада пытаются повлиять на союзников России, заявил российский лидер
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Глава российского государства Владимир Путин посоветовал тем, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, почитать военную доктрину РФ.
Там, подчеркнул он, четко прописано, в каких случаях возможно применение Россией ядерного оружия.
"Что касается России - у нас есть военная доктрина. Пусть ее прочитают, в соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия - для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа", - сказал Путин, выступая в четверг на Валдайском форуме.
В данной связи он отметил, что Запад нагнетает тезис о возможности применения РФ ядерного оружия с целью повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства, но эта цель примитивна и закончится ничем.
"Они (Запад – Sputnik) ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - сказал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине: в нем нет ни политического, ни военного смысла.