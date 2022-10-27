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https://sputnik-georgia.ru/20221027/rossiyskaya-gruppa-aigel-vpervye-vystupit-v-gruzii-271500210.html
Российская группа АИГЕЛ впервые выступит в Грузии
Российская группа АИГЕЛ впервые выступит в Грузии
Дуэт состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта и композитора из Санкт-Петербурга Ильи Барамия 27.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российский электронный хип-хоп-дуэт АИГЕЛ впервые выступит в Тбилиси 27 ноября, сообщается на официальной странице группы в соцсети.Выступление дуэта пройдет в столичном клубе Elektrowerk в 20:00 по местному времени.Дуэт АИГЕЛ состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта и композитора из Санкт-Петербурга Ильи Барамия.Ребята познакомились в Интернете и решили создать собственную группу. В 2017 году они уже дали первые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В том же году вышел их дебютный альбом "1190". В репертуаре коллектива есть песни на татарском языке (в том числе целый альбом, записанный только на нем). В числе артистов, повлиявших на творчество дуэта, музыканты называют Run the Jewels."Айгель – актриса озвучки, чеканит текст разными голосами. Стихи положены на жесткий замедленный бит – мрачный кач, сопротивляться которому невозможно. "АИГЕЛ" – это новый, по-настоящему честный и исповедальный хип-хоп на суровые, но знакомые всем реалистичные темы", – говорится в анонсе организаторов концерта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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анонсы , культура, новости, культурная жизнь грузии, санкт-петербург, тбилиси, москва, музыка, шоу
анонсы , культура, новости, культурная жизнь грузии, санкт-петербург, тбилиси, москва, музыка, шоу

Российская группа АИГЕЛ впервые выступит в Грузии

10:01 27.10.2022
© Aigel BandГруппа АИГЕЛ
Группа АИГЕЛ - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2022
© Aigel Band
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Дуэт состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта и композитора из Санкт-Петербурга Ильи Барамия
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российский электронный хип-хоп-дуэт АИГЕЛ впервые выступит в Тбилиси 27 ноября, сообщается на официальной странице группы в соцсети.
Выступление дуэта пройдет в столичном клубе Elektrowerk в 20:00 по местному времени.
Дуэт АИГЕЛ состоит из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта и композитора из Санкт-Петербурга Ильи Барамия.
Ребята познакомились в Интернете и решили создать собственную группу. В 2017 году они уже дали первые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В том же году вышел их дебютный альбом "1190".
В репертуаре коллектива есть песни на татарском языке (в том числе целый альбом, записанный только на нем). В числе артистов, повлиявших на творчество дуэта, музыканты называют Run the Jewels.
"Айгель – актриса озвучки, чеканит текст разными голосами. Стихи положены на жесткий замедленный бит – мрачный кач, сопротивляться которому невозможно. "АИГЕЛ" – это новый, по-настоящему честный и исповедальный хип-хоп на суровые, но знакомые всем реалистичные темы", – говорится в анонсе организаторов концерта.
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