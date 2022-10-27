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Штрафы и предупреждения: мэрия Тбилиси выявила нарушения на трех стройках
Штрафы и предупреждения: мэрия Тбилиси выявила нарушения на трех стройках
По словам мэра, муниципальная инспекция Тбилиси регулярно осуществляет проверку строительных объектов 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T11:11+0400
2022-10-27T11:11+0400
2022-10-27T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия выявила нарушения правил безопасности на трех строительных объектах в Тбилиси, компании были оштрафованы на 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов), заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Один объект был выявлен в Исанском районе, на улице Чичинадзе, 2б. Второй объект также находится в этом районе на улице Ахалубани, 11. Что касается третьего объекта, то он находится в районе Диди Дигоми на улице Доеси, 22/5. На всех этих объектах приостановлены строительные работы.Каладзе еще раз призвал руководителей компаний с большей ответственностью относиться к строительным процессам, поскольку речь идет о безопасности и жизни людей.Мэр Тбилиси еще раз обратился к муниципальной инспекции и своему заместителю Кахе Гуледани с просьбой продолжить мониторинг и строго контролировать исполнение норм безопасности на строительных объектах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Штрафы и предупреждения: мэрия Тбилиси выявила нарушения на трех стройках
По словам мэра, муниципальная инспекция Тбилиси регулярно осуществляет проверку строительных объектов
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия выявила нарушения правил безопасности на трех строительных объектах в Тбилиси, компании были оштрафованы на 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов), заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Один объект был выявлен в Исанском районе, на улице Чичинадзе, 2б. Второй объект также находится в этом районе на улице Ахалубани, 11. Что касается третьего объекта, то он находится в районе Диди Дигоми на улице Доеси, 22/5. На всех этих объектах приостановлены строительные работы.
Каладзе еще раз призвал руководителей компаний с большей ответственностью относиться к строительным процессам, поскольку речь идет о безопасности и жизни людей.
"Вы знаете, насколько большое внимание уделяется этому для того, чтобы, в первую очередь, была защищена безопасность работающих там людей. Их руководители тоже прямо обязаны обеспечить на строительных площадках безопасность работающих там людей", – заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси еще раз обратился к муниципальной инспекции и своему заместителю Кахе Гуледани с просьбой продолжить мониторинг и строго контролировать исполнение норм безопасности на строительных объектах.