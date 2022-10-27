https://sputnik-georgia.ru/20221027/shtrafy-i-preduprezhdeniya-meriya-tbilisi-vyyavila-narusheniya-na-trekh-stroykakh-271662890.html

Штрафы и предупреждения: мэрия Тбилиси выявила нарушения на трех стройках

Штрафы и предупреждения: мэрия Тбилиси выявила нарушения на трех стройках

По словам мэра, муниципальная инспекция Тбилиси регулярно осуществляет проверку строительных объектов 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T11:11+0400

2022-10-27T11:11+0400

2022-10-27T11:11+0400

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810127_0:229:3079:1960_1920x0_80_0_0_4422014678503ed0967477f7390ba6c2.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия выявила нарушения правил безопасности на трех строительных объектах в Тбилиси, компании были оштрафованы на 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов), заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.Один объект был выявлен в Исанском районе, на улице Чичинадзе, 2б. Второй объект также находится в этом районе на улице Ахалубани, 11. Что касается третьего объекта, то он находится в районе Диди Дигоми на улице Доеси, 22/5. На всех этих объектах приостановлены строительные работы.Каладзе еще раз призвал руководителей компаний с большей ответственностью относиться к строительным процессам, поскольку речь идет о безопасности и жизни людей.Мэр Тбилиси еще раз обратился к муниципальной инспекции и своему заместителю Кахе Гуледани с просьбой продолжить мониторинг и строго контролировать исполнение норм безопасности на строительных объектах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, каха каладзе, тбилиси