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Сколько стоит недвижимость в Тбилиси - новые данные

Сколько стоит недвижимость в Тбилиси - новые данные

Национальная служба статистики Грузии опубликовала индекс цен на жилую недвижимость за третий квартал 2022 года, отражающий динамику цен на новостройки и... 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T20:46+0400

2022-10-27T20:46+0400

2022-10-27T20:46+0400

грузия

экономика

тбилиси

цены на недвижимость в тбилиси

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфографика

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Согласно новым данным Службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 10,7%, при этом, по сравнению со вторым кварталом того же года, цены выросли на 3,2%.Согласно отчету комитета монетарной политики Нацбанка Грузии, рост цен вызван высоким спросом, в том числе из-за притока мигрантов в страну, и увеличившимися расходами на строительство. Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Курс лари по отношению к доллару США - 2,78 GEL/$1.

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