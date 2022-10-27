https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-batumi-boryutsya-s-posledstviyami-livnya-271701464.html

В Батуми борются с последствиями ливня

В Батуми борются с последствиями ливня

Затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T17:42+0400

2022-10-27T17:42+0400

2022-10-27T17:45+0400

новости

грузия

происшествия

батуми

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1b/271701708_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f86adb97b3df5cffd3ded904fbcefe47.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Спецслужбы черноморского города Батуми (Аджария) борются с последствиями ливневых дождей, сообщает мэрия города.В результате обильных дождей затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень.Очистительными работами занимаются сотрудники компании "Вода Батуми" . Специалисты восстанавливают сточные каналы, которые выводят скопившуюся на улицах воду в море. С очистительными работами в городе ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани вместе с сотрудниками соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, батуми, аджария