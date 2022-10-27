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В Батуми борются с последствиями ливня
В Батуми борются с последствиями ливня
Затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T17:42+0400
2022-10-27T17:42+0400
2022-10-27T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Спецслужбы черноморского города Батуми (Аджария) борются с последствиями ливневых дождей, сообщает мэрия города.В результате обильных дождей затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень.Очистительными работами занимаются сотрудники компании "Вода Батуми" . Специалисты восстанавливают сточные каналы, которые выводят скопившуюся на улицах воду в море. С очистительными работами в городе ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани вместе с сотрудниками соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, батуми, аджария
В Батуми борются с последствиями ливня
17:42 27.10.2022 (обновлено: 17:45 27.10.2022)
Затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Спецслужбы черноморского города Батуми (Аджария) борются с последствиями ливневых дождей, сообщает мэрия города.
В результате обильных дождей затопленными оказались несколько улиц, в пригороде Батуми сошел оползень.
Очистительными работами занимаются сотрудники компании "Вода Батуми" . Специалисты восстанавливают сточные каналы, которые выводят скопившуюся на улицах воду в море.
С очистительными работами в городе ознакомились мэр Батуми Арчил Чиковани вместе с сотрудниками соответствующих служб.