https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-batumi-poyavyatsya-umnye-transportnye-sistemy-271657139.html

В Батуми появятся умные транспортные системы

В Батуми появятся умные транспортные системы

На реализацию проекта власти выделят 15 миллионов евро 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T07:01+0400

2022-10-27T07:01+0400

2022-10-27T07:01+0400

новости

экономика

батуми

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23281/92/232819299_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_97d4113328d73f30c8cd7e3395dcfd8c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти черноморского края Аджария выделят 15 миллионов евро на развитие умных транспортных систем, которые подразумевают автоматизированное управление транспортным потоком.В рамках проекта планируется полное обновление общественного транспорта и развитие велосистемы, благоустройство светофоров и табло, улучшение инфраструктуры и создание более доступной для лиц с ОВЗ среды. По мнению властей, это должно разгрузить город от пробок, снизить загрязнение воздуха и сделать передвижение общественного транспорта более безопасным.Проект осуществится при поддержке Банка реконструкции и развития Германии (KfW) и Германского Общества по международному сотрудничеству (GIZ). На встрече также присутствовали вице-мэр Батуми Леван Давитадзе, представитель KfW Изабелла Абуракиа и представитель GIZ Ян Рикмйер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, батуми, аджария