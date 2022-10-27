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В Батуми появятся умные транспортные системы
В Батуми появятся умные транспортные системы
На реализацию проекта власти выделят 15 миллионов евро 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T07:01+0400
2022-10-27T07:01+0400
2022-10-27T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти черноморского края Аджария выделят 15 миллионов евро на развитие умных транспортных систем, которые подразумевают автоматизированное управление транспортным потоком.В рамках проекта планируется полное обновление общественного транспорта и развитие велосистемы, благоустройство светофоров и табло, улучшение инфраструктуры и создание более доступной для лиц с ОВЗ среды. По мнению властей, это должно разгрузить город от пробок, снизить загрязнение воздуха и сделать передвижение общественного транспорта более безопасным.Проект осуществится при поддержке Банка реконструкции и развития Германии (KfW) и Германского Общества по международному сотрудничеству (GIZ). На встрече также присутствовали вице-мэр Батуми Леван Давитадзе, представитель KfW Изабелла Абуракиа и представитель GIZ Ян Рикмйер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, экономика, батуми, аджария
новости, экономика, батуми, аджария
В Батуми появятся умные транспортные системы
На реализацию проекта власти выделят 15 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти черноморского края Аджария выделят 15 миллионов евро на развитие умных транспортных систем, которые подразумевают автоматизированное управление транспортным потоком.
В рамках проекта планируется полное обновление общественного транспорта и развитие велосистемы, благоустройство светофоров и табло, улучшение инфраструктуры и создание более доступной для лиц с ОВЗ среды.
По мнению властей, это должно разгрузить город от пробок, снизить загрязнение воздуха и сделать передвижение общественного транспорта более безопасным.
Проект осуществится при поддержке Банка реконструкции и развития Германии (KfW) и Германского Общества по международному сотрудничеству (GIZ). На встрече также присутствовали вице-мэр Батуми Леван Давитадзе, представитель KfW Изабелла Абуракиа и представитель GIZ Ян Рикмйер.