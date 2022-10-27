https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-novoe-politicheskoe-obedinenie---271702505.html

В Грузии может появиться новое политическое объединение

В Грузии может появиться новое политическое объединение

У нового объединения есть единый план действий по спасению страны, отмечает Вашадзе 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T18:08+0400

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2022-10-27T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Три небольшие оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели" договорились о сотрудничестве, заявил лидер "Стратегии" Георгий Вашадзе. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".Причиной разработки совместного плана Вашадзе назвал совместное желание партий, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС. Партии уже распространили совместное заявление, в котором вызвали представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на дебаты по поводу выполнения 12 условий Еврокомиссии для предоставления стране статуса кандидата в ЕС. В правящей партии к такому предложению отнеслись негативно."Как бы они ни объединялись, общество и народ не сможет объединиться вокруг них, так как обществу хорошо известно, в чем их интерес. Это люди, которые обвиняют свою страну и народ в том, что мы не хотим в Европу", - сказал депутат от большинства Анри Оханашвили. Правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не о чем с ними дискутировать, подчеркнул он. В то же время Оханашвили обвинил представителей объединения, в том что они действуют против страны, проводя встречи с европейскими политиками и предоставляя им негативную информацию о грузинском государстве. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций. Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, тбилиси, европа, еврокомиссия, георгий вашадзе, грузинская мечта