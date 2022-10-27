https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-gruzii-proydet-festival-developerov-devfest-271433368.html
В Грузии пройдет фестиваль девелоперов DevFest
В Грузии пройдет фестиваль девелоперов DevFest
На DevFest будут обсуждаться такие темы, как искусственный интеллект, Android, технологии Cloud, дизайн UI/UX, а также дополненная и виртуальная реальности 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T07:31+0400
2022-10-27T07:31+0400
2022-10-27T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Фестиваль технологических разработчиков DevFest пройдет в Государственном университете имени Акакия Церетели города Кутаиси 29 октября, пишет Marketer.ge.Фестиваль девелоперов организован группами разработчиков Google по всему миру и собирает тысячи профессионалов отрасли. На нем будут обсуждаться такие темы, как искусственный интеллект, Android, технологии Cloud, дизайн UI/UX, дополненная и виртуальная реальности и многое другое. Фестиваль включает в себя панельные дискуссии и мастер-классы. Специальные пространства будут посвящены выставкам технологий и нетворкингу. Также будет работать форум по трудоустройству, на котором участники, заинтересованные в развитии карьеры, получат советы по написанию и управлению резюме, управлению LinkedIn."Примечательно, что такое масштабное мероприятие проводится в регионе впервые. Это будет способствовать децентрализации технологического хаба и появлению новых возможностей за пределами столицы", – сказала глава компании GDSC и организатор мероприятия Лизи Эджибия. "Это очень важное событие для людей, интересующихся технологиями, которое дает грузинским разработчикам возможность получить информацию о современных технологиях и тенденциях", – сказал Леван Кобахидзе, директор департамента цифровых банковских услуг "Банка Грузии", при поддержке которого проводится фестиваль.Для участия необходимо до 24 октября заполнить регистрационную форму, которая доступна здесь. Мероприятие будет проходить на двух языках – грузинском и английском. Посещение мероприятия бесплатное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, google, "банк грузии", кутаиси, технологии
грузия, новости, google, "банк грузии", кутаиси, технологии
В Грузии пройдет фестиваль девелоперов DevFest
На DevFest будут обсуждаться такие темы, как искусственный интеллект, Android, технологии Cloud, дизайн UI/UX, а также дополненная и виртуальная реальности
ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik.
Фестиваль технологических разработчиков DevFest пройдет в Государственном университете имени Акакия Церетели города Кутаиси 29 октября, пишет Marketer.ge
.
Фестиваль девелоперов организован группами разработчиков Google по всему миру и собирает тысячи профессионалов отрасли. На нем будут обсуждаться такие темы, как искусственный интеллект, Android, технологии Cloud, дизайн UI/UX, дополненная и виртуальная реальности и многое другое.
Мероприятие проводится с целью стимулирования интереса к технологической сфере, лучшего знакомства с сервисами Google, обмена возможностями и создания новой экосистемы для нового поколения, отмечают организаторы.
Фестиваль включает в себя панельные дискуссии и мастер-классы. Специальные пространства будут посвящены выставкам технологий и нетворкингу. Также будет работать форум по трудоустройству, на котором участники, заинтересованные в развитии карьеры, получат советы по написанию и управлению резюме, управлению LinkedIn.
"Примечательно, что такое масштабное мероприятие проводится в регионе впервые. Это будет способствовать децентрализации технологического хаба и появлению новых возможностей за пределами столицы", – сказала глава компании GDSC и организатор мероприятия Лизи Эджибия.
"Это очень важное событие для людей, интересующихся технологиями, которое дает грузинским разработчикам возможность получить информацию о современных технологиях и тенденциях", – сказал Леван Кобахидзе, директор департамента цифровых банковских услуг "Банка Грузии", при поддержке которого проводится фестиваль.
Для участия необходимо до 24 октября заполнить регистрационную форму, которая доступна здесь
. Мероприятие будет проходить на двух языках – грузинском и английском. Посещение мероприятия бесплатное.