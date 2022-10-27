https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-gruzii-sozdayut-antikorruptsionnoe-byuro--chem-nedovolna-oppozitsiya-271695172.html

В Грузии создают Антикоррупционное бюро – чем недовольна оппозиция

В Грузии создают Антикоррупционное бюро – чем недовольна оппозиция

Создание Антикоррупционного бюро является одной из 12 рекомендаций ЕС 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T16:38+0400

2022-10-27T16:38+0400

2022-10-27T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Антикоррупционное бюро не будет независимым органом, так как руководителя ведомства будет избирать премьер-министр Грузии, заявил депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии разработала проект законодательных поправок в рамках выполнения требований Еврокомиссии, которые предполагают создание в Грузии Антикоррупционного бюро.Усиление борьбы с коррупцией и создание Антикоррупционного бюро, которое объединит все ключевые функции по борьбе с коррупцией, является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.По словам Гоциридзе, у оппозиции есть законодательная инициатива, которая обеспечит максимальную независимость ведомства. Согласно инициативе оппозиции, руководителя будет назначать парламент при высоком кворуме, что, по словам Гоциридзе, гарантирует отсутствие вмешательства в его деятельность."Важно создать не что-то, а создать такое ведомство, которое будет реально независимым", - отметил Гоциридзе.Эффективная и реальная борьба с коррупцией не нуждается в дополнительном бюрократическом звене, заявила, в свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили."Для этого нужен эффективный независимый механизм, который будет не звеном звена и будет создан не для записи в каком-то отчете, а будет иметь реальные гарантии независимости, а также функции выявлять и требовать ответа от виновника в коррупции… Подтвердилось, что у них (властей - ред.) нет интереса создания подобного органа", - заявила Нацвлишвили.Главу бюро будет назначать премьер-министр Грузии по представлению конкурсной комиссии, в которую войдут представители госведомств и НПО.Бюро будет подотчетно парламенту и Межведомственному антикоррупционному совету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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