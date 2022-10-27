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В Грузии задержали пять человек за хранение чужих интимных фото и переписки
В Грузии задержали пять человек за хранение чужих интимных фото и переписки
Всем задержанным уже предъявлено обвинение и теперь суд определит им меру пресечения 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T22:08+0400
2022-10-27T22:08+0400
2022-10-27T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы Грузии задержали пять человек по обвинению в нарушении тайны частной переписки и посягательстве на личную жизнь.Как выяснило следствие,задержанные хранили интимные фото, видео и личную переписку с находящимися с ними в отношениях и размещали их в соцсетях или отправляли близким и родственникам пострадавших, или использовали интимные фото и видео как инструмент шантажа для продолжения отношений.Всем задержанным уже предъявлено обвинение и теперь суд определит им меру пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
В Грузии задержали пять человек за хранение чужих интимных фото и переписки
Всем задержанным уже предъявлено обвинение и теперь суд определит им меру пресечения
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы Грузии задержали пять человек по обвинению в нарушении тайны частной переписки и посягательстве на личную жизнь.
Как выяснило следствие,задержанные хранили интимные фото, видео и личную переписку с находящимися с ними в отношениях и размещали их в соцсетях или отправляли близким и родственникам пострадавших, или использовали интимные фото и видео как инструмент шантажа для продолжения отношений.
Всем задержанным уже предъявлено обвинение и теперь суд определит им меру пресечения.