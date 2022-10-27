https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-tbilisi-prodolzhaetsya-stroitelstvo-mosta-soedinyayuschego-universitetskuyu-ulitsu-s-bagebi-271599932.html
В Тбилиси продолжается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу с Багеби
В Тбилиси продолжается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу с Багеби
Новый мост разгрузит движение в грузинской столице, уверен мэр 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T08:31+0400
2022-10-27T08:31+0400
2022-10-27T08:31+0400
грузия
новости
каха каладзе
ираклий бенделиани
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/31/239623106_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_136a5fbf58487f85fffa7d649b3e1a46.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Строительные работы автомобильного моста, соединяющего Университетскую улицу с поселением Багеби, продолжаются, сообщает мэрия Тбилиси.С текущими проектами ознакомился мэр столицы Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.По его словам, на территории появится дорога с двумя линиями. В рамках проекта запланировано и проведение велотрасс, и пешеходных дорог.Автомобильный мост, соединяющий Университетскую улицу с поселением Багеби, строится вдоль существующего пешеходного моста. Длина мостового перехода составляет 532 метра, а стоимость проекта достигает 35 миллионов лари (12,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/31/239623106_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_50b4630ee10a175476860d74f37f99d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, каха каладзе, ираклий бенделиани, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, ираклий бенделиани, тбилиси
В Тбилиси продолжается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу с Багеби
Новый мост разгрузит движение в грузинской столице, уверен мэр
ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Строительные работы автомобильного моста, соединяющего Университетскую улицу с поселением Багеби, продолжаются, сообщает мэрия Тбилиси.
С текущими проектами ознакомился мэр столицы Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.
"Идет строительство автомобильного моста. Прямо можно сказать, что после 1970-х годов в столице не осуществлялись работы такого масштаба в инфраструктурном плане, я имею в виду мост. Это автомобильная дорога, соединяющая Университетскую улицу с Багеби, которая определенно разгрузит движение и поможет с передвижением", – заявил Каладзе.
По его словам, на территории появится дорога с двумя линиями. В рамках проекта запланировано и проведение велотрасс, и пешеходных дорог.
Автомобильный мост, соединяющий Университетскую улицу с поселением Багеби, строится вдоль существующего пешеходного моста. Длина мостового перехода составляет 532 метра, а стоимость проекта достигает 35 миллионов лари (12,6 миллиона долларов).