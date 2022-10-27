https://sputnik-georgia.ru/20221027/v-tbilisi-prodolzhaetsya-stroitelstvo-mosta-soedinyayuschego-universitetskuyu-ulitsu-s-bagebi-271599932.html

В Тбилиси продолжается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу с Багеби

В Тбилиси продолжается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу с Багеби

Новый мост разгрузит движение в грузинской столице, уверен мэр 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T08:31+0400

2022-10-27T08:31+0400

2022-10-27T08:31+0400

грузия

новости

каха каладзе

ираклий бенделиани

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Строительные работы автомобильного моста, соединяющего Университетскую улицу с поселением Багеби, продолжаются, сообщает мэрия Тбилиси.С текущими проектами ознакомился мэр столицы Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.По его словам, на территории появится дорога с двумя линиями. В рамках проекта запланировано и проведение велотрасс, и пешеходных дорог.Автомобильный мост, соединяющий Университетскую улицу с поселением Багеби, строится вдоль существующего пешеходного моста. Длина мостового перехода составляет 532 метра, а стоимость проекта достигает 35 миллионов лари (12,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, каха каладзе, ираклий бенделиани, тбилиси