https://sputnik-georgia.ru/20221027/vlasti-azerbaydzhana-prodlili-osobyy-karantinnyy-rezhim-271706452.html
Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим
Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим
В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 января... 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T21:11+0400
2022-10-27T21:11+0400
2022-10-27T21:11+0400
азербайджан
новости
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249078329_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9d3dcfcb8dde7c972ba118f4b02cef5c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.На данный момент в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границ, сообщил Sputnik Азербайджан.Также в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа, а также общественного питания.Согласно предыдущему решению Кабмина, карантин в стране был продлен до 1 ноября текущего года.По данным на сегодняшний день, в Азербайджане выявлено в общей сложности 823 064 случая заражения коронавирусом, из этого числа 812 806 человек благополучно прошли лечение, 9 941 пациент скончался.В активной фазе заболевания числятся 317 человек, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 7 311 644 теста на выявление коронавирусной инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1a/249078329_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53ccd9107f86b4c881e26ae033cec5e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, общество, коронавирус covid-19
азербайджан, новости, общество, коронавирус covid-19
Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим
В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года
ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.
"В целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 января 2023 года", - сказано в документе.
На данный момент в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границ, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Также в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа, а также общественного питания.
Согласно предыдущему решению Кабмина, карантин в стране был продлен до 1 ноября текущего года.
По данным на сегодняшний день, в Азербайджане выявлено в общей сложности 823 064 случая заражения коронавирусом, из этого числа 812 806 человек благополучно прошли лечение, 9 941 пациент скончался.
В активной фазе заболевания числятся 317 человек, зараженных COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 7 311 644 теста на выявление коронавирусной инфекции.