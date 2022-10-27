https://sputnik-georgia.ru/20221027/vlasti-azerbaydzhana-prodlili-osobyy-karantinnyy-rezhim-271706452.html

Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим

Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим

В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 января... 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт - Sputnik. В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов.На данный момент в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границ, сообщил Sputnik Азербайджан.Также в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа, а также общественного питания.Согласно предыдущему решению Кабмина, карантин в стране был продлен до 1 ноября текущего года.По данным на сегодняшний день, в Азербайджане выявлено в общей сложности 823 064 случая заражения коронавирусом, из этого числа 812 806 человек благополучно прошли лечение, 9 941 пациент скончался.В активной фазе заболевания числятся 317 человек, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 7 311 644 теста на выявление коронавирусной инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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