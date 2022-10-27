https://sputnik-georgia.ru/20221027/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2022-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-271703005.html

Звездопад Леониды в ноябре 2022: когда наблюдать яркий метеорный поток

Звездопад Леониды в ноябре 2022: когда наблюдать яркий метеорный поток

Метеорный поток Леониды - один из самых ярких звездопадов - жители Земли увидят в ноябре 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T18:31+0400

2022-10-27T18:31+0400

2022-10-27T18:31+0400

справки

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Наблюдать звездопад Леониды жители нашей планеты смогут во второй декаде ноября - на пике активности яркий метеорный поток подарит до 15 метеоров в час.Когда любители астрономы смогут наблюдать яркий звездопад осени, читайте в Sputnik Грузия.Когда наблюдать яркий звездопад в ноябре?Наблюдать ежегодный звездопад в ноябре можно с 6 по 30 число. Пика активности яркий метеорный поток достигает 17-18 ноября.Яркий звездопад в ноябре является самым быстрым, но не самым интенсивным. Обычно средняя интенсивность ежегодного метеорного потока не превышает 10-15 метеоров.В безоблачную погоду звездопад Леониды можно наблюдать из любой точки Земли, хотя жители Северного полушария смогут увидеть более яркое и красочное зрелище.Метеорный поток ЛеонидыМетеорный поток Леониды порожден кометой Темпеля-Туттля, которая приближается к земной орбите каждые 33 года. Назвали метеорный поток в честь созвездия Льва, где расположен его радиант.Звездопад Леониды один из древних метеорных потоков - впервые за ним проводились наблюдения в созвездии Льва более 11 столетий назад.Интенсивность Леонид постоянно меняется – временами метеорный поток дарит жителям Земли настоящие звездные бури. Самый мощный метеоритный дождь человечество наблюдало в ноябре 1833 года, когда он охватил восточный небосвод над Северной Америкой.К Леонидам относится и самый масштабный звездопад прошлого века - в ноябре 1966 года в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров в час. Следующий аналогичной мощности метеоритный дождь ожидается в 2099-м.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки