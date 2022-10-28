https://sputnik-georgia.ru/20221028/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-zavershena---shoygu-dolozhil-putinu-o-rezultatakh-271738623.html

Частичная мобилизация в России завершена - Шойгу доложил Путину о результатах

Частичная мобилизация в России завершена - Шойгу доложил Путину о результатах

Комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. отметил министр обороны России 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T19:56+0400

2022-10-28T19:56+0400

2022-10-28T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт - Sputnik. Поручение о призыве в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнено, дополнительных заданий не планируется, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.По его словам, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников.Министр доложил, что после обучения 82 тыс. призванных уже направлены в действующие войска.Как отметил Шойгу, на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, сейчас они решены.В свою очередь президент России поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил во время частичной мобилизации."Спасибо за верность долгу и патриотизм!" - сказал Путин.По словам главы российского государства, исходя из опыта проведения спецоперации, ясно, что необходимы коррективы всех компонентов вооруженных сил.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта длинной в одну тысячу километров и новых территорий РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, новости, политика, сергей шойгу, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022