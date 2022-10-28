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ДТП в Рустави – погиб четырехлетний ребенок
ДТП в Рустави – погиб четырехлетний ребенок
Когда ребенка доставили в больницу, он уже был мертв 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T10:47+0400
2022-10-28T10:47+0400
2022-10-28T10:47+0400
дтп
происшествия
преступность в грузии
авария
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Четырехлетний ребенок ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2" ссылкой на "Инфо-Рустави".Случай произошел на территории, прилегающей к цементному заводу. В мальчика врезался муниципальный транспорт. Ребенка доставили в больницу, однако он уже был мертв.На месте происшествия была мобилизована патрульная полиция, экипажи скорой медицинской помощи, а также представители муниципального транспорта. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, происшествия, преступность в грузии, авария
дтп, происшествия, преступность в грузии, авария
ДТП в Рустави – погиб четырехлетний ребенок
Когда ребенка доставили в больницу, он уже был мертв
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Четырехлетний ребенок ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2" ссылкой на "Инфо-Рустави".
Случай произошел на территории, прилегающей к цементному заводу. В мальчика врезался муниципальный транспорт. Ребенка доставили в больницу, однако он уже был мертв.
"Привезли пациента, у которого не было ни одного жизненного признака. Он был мертв", – сказал врач клиники Рагиля Мамедова.
На месте происшествия была мобилизована патрульная полиция, экипажи скорой медицинской помощи, а также представители муниципального транспорта. По факту начато следствие.