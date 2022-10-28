https://sputnik-georgia.ru/20221028/dtp-v-rustavi--pogib-chetyrekhletniy-rebenok-271717747.html

ДТП в Рустави – погиб четырехлетний ребенок

ДТП в Рустави – погиб четырехлетний ребенок

Когда ребенка доставили в больницу, он уже был мертв 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T10:47+0400

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дтп

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преступность в грузии

авария

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Четырехлетний ребенок ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2" ссылкой на "Инфо-Рустави".Случай произошел на территории, прилегающей к цементному заводу. В мальчика врезался муниципальный транспорт. Ребенка доставили в больницу, однако он уже был мертв.На месте происшествия была мобилизована патрульная полиция, экипажи скорой медицинской помощи, а также представители муниципального транспорта. По факту начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дтп, происшествия, преступность в грузии, авария