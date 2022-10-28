https://sputnik-georgia.ru/20221028/glava-adzharii-vo-vtoroy-raz-stal-vitse-prezidentom-konferentsii-morskikh-regionov-evropy--271722367.html
Глава Аджарии во второй раз стал вице-президентом Конференции морских регионов Европы
Глава Аджарии во второй раз стал вице-президентом Конференции морских регионов Европы
Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR в Греции 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T12:44+0400
2022-10-28T12:44+0400
2022-10-28T12:51+0400
грузия
новости
общество
торнике рижвадзе
европа
аджария
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101387_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_53b9eba212b49217a9746c4a30f8ae68.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во второй раз избрали вице-президентом Конференции периферийных морских регионов Европы (CPMR), сообщает пресс-служба правительства АР. Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR, прошедшей в Греции. На генассамблее избрали президента и вице-президентов организации. В рамках визита Рижвадзе проведет встречи с представителями власти острова Крит и президентом CPMR. Союз морских регионов объединяет 150 прибрежных регионов, в которых проживают около 200 миллионов человек. Они сталкиваются с особыми проблемами, связанными с их географическими условиями, например, с прибрежным туризмом, чрезмерной эксплуатацией океанов, повышением уровня моря, рисками загрязнения морским транспортом и так далее. Ассоциация сфокусирована на социальных, экономических вопросах, морской политике и развитии синей экономики. CPMR был создан в 1973 году. С июня 2020 года Аджария является полноценным членом CPMR и комиссии Черного соря и Балканских стран этой же организации (BBSC). В октябре 2020 года Рижвадзе был впервые избран на пост вице-президента CPMR сроком на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
аджария
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101387_93:0:1162:802_1920x0_80_0_0_e8896e08ed618b90db12feac0f4867be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, торнике рижвадзе, европа, аджария, греция
грузия, новости, общество, торнике рижвадзе, европа, аджария, греция
Глава Аджарии во второй раз стал вице-президентом Конференции морских регионов Европы
12:44 28.10.2022 (обновлено: 12:51 28.10.2022)
Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR в Греции
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во второй раз избрали вице-президентом Конференции периферийных морских регионов Европы (CPMR), сообщает пресс-служба правительства АР.
Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR, прошедшей в Греции. На генассамблее избрали президента и вице-президентов организации.
В рамках визита Рижвадзе проведет встречи с представителями власти острова Крит и президентом CPMR.
Союз морских регионов объединяет 150 прибрежных регионов, в которых проживают около 200 миллионов человек. Они сталкиваются с особыми проблемами, связанными с их географическими условиями, например, с прибрежным туризмом, чрезмерной эксплуатацией океанов, повышением уровня моря, рисками загрязнения морским транспортом и так далее.
Ассоциация сфокусирована на социальных, экономических вопросах, морской политике и развитии синей экономики.
CPMR был создан в 1973 году. С июня 2020 года Аджария является полноценным членом CPMR и комиссии Черного соря и Балканских стран этой же организации (BBSC). В октябре 2020 года Рижвадзе был впервые избран на пост вице-президента CPMR сроком на два года.