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Глава Аджарии во второй раз стал вице-президентом Конференции морских регионов Европы

Глава Аджарии во второй раз стал вице-президентом Конференции морских регионов Европы

Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR в Греции 28.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во второй раз избрали вице-президентом Конференции периферийных морских регионов Европы (CPMR), сообщает пресс-служба правительства АР. Рижвадзе принял участие в 50-й генассамблее CPMR, прошедшей в Греции. На генассамблее избрали президента и вице-президентов организации. В рамках визита Рижвадзе проведет встречи с представителями власти острова Крит и президентом CPMR. Союз морских регионов объединяет 150 прибрежных регионов, в которых проживают около 200 миллионов человек. Они сталкиваются с особыми проблемами, связанными с их географическими условиями, например, с прибрежным туризмом, чрезмерной эксплуатацией океанов, повышением уровня моря, рисками загрязнения морским транспортом и так далее. Ассоциация сфокусирована на социальных, экономических вопросах, морской политике и развитии синей экономики. CPMR был создан в 1973 году. С июня 2020 года Аджария является полноценным членом CPMR и комиссии Черного соря и Балканских стран этой же организации (BBSC). В октябре 2020 года Рижвадзе был впервые избран на пост вице-президента CPMR сроком на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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