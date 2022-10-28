https://sputnik-georgia.ru/20221028/gvardiya-politsii-budet-sozdana-v-armenii-271740352.html
Гвардия полиции будет создана в Армении
Гвардия полиции будет создана в Армении
Замминистра юстиции объяснила, чем продиктовано решение создать новую силовую структуру в составе полиции 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T21:33+0400
2022-10-28T21:33+0400
2022-10-28T21:33+0400
армения
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Правительство Армении намерено создать Гвардию полиции – специальную силовую структуру внутри полиции, которая будет заниматься охраной общественного порядка и безопасности, защитой важнейших государственных объектов, обеспечением безопасности госчиновников и зарубежных делегаций.По словам Саркисян, объединение упомянутых структур вызвано тем, что в настоящее время войскам полиции свойственно совмещение функций по обеспечению внешней безопасности и внутреннего правопорядка. Данное обстоятельство не соответствует возложенным на полицию задачам, в связи с чем возникла необходимость выстроить новую систему и создать "чистую" полицейскую службу в составе гвардии.
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армения, новости, политика, полиция
армения, новости, политика, полиция
Гвардия полиции будет создана в Армении
Замминистра юстиции объяснила, чем продиктовано решение создать новую силовую структуру в составе полиции
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Правительство Армении намерено создать Гвардию полиции – специальную силовую структуру внутри полиции, которая будет заниматься охраной общественного порядка и безопасности, защитой важнейших государственных объектов, обеспечением безопасности госчиновников и зарубежных делегаций.
В ходе обсуждения вопроса, состоявшегося в министерстве юстиции, замминистра Арпине Саркисян сообщила, что в гвардию войдут войска полиции, главное управление по государственной охране полиции и сопровождающие батальоны, сообщил Sputnik Армения.
По словам Саркисян, объединение упомянутых структур вызвано тем, что в настоящее время войскам полиции свойственно совмещение функций по обеспечению внешней безопасности и внутреннего правопорядка. Данное обстоятельство не соответствует возложенным на полицию задачам, в связи с чем возникла необходимость выстроить новую систему и создать "чистую" полицейскую службу в составе гвардии.