https://sputnik-georgia.ru/20221028/gvardiya-politsii-budet-sozdana-v-armenii-271740352.html

Гвардия полиции будет создана в Армении

Гвардия полиции будет создана в Армении

Замминистра юстиции объяснила, чем продиктовано решение создать новую силовую структуру в составе полиции 28.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Правительство Армении намерено создать Гвардию полиции – специальную силовую структуру внутри полиции, которая будет заниматься охраной общественного порядка и безопасности, защитой важнейших государственных объектов, обеспечением безопасности госчиновников и зарубежных делегаций.По словам Саркисян, объединение упомянутых структур вызвано тем, что в настоящее время войскам полиции свойственно совмещение функций по обеспечению внешней безопасности и внутреннего правопорядка. Данное обстоятельство не соответствует возложенным на полицию задачам, в связи с чем возникла необходимость выстроить новую систему и создать "чистую" полицейскую службу в составе гвардии.

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