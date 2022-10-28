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Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари
Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари
Находчивые программисты воровали деньги с банковских счетов граждан 28.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали четырех человек за воровство путем самовольного проникновения в компьютерную систему, сообщается на сайте министерства внутренних дел. По данным следствия, обвиняемые путем обмана граждан и с помощью их же телефонов без разрешения проникали на их банковские счета, откуда перечисляли большие суммы на собственные счета. Общая сумма награбленных денег превышает сто тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему", "Самовольное проникновение в компьютерную систему", "Кража". Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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преступность в грузии, грузия, новости
преступность в грузии, грузия, новости

Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари

14:28 28.10.2022 (обновлено: 15:14 28.10.2022)
CC BY-SA 2.0 / Katy Levinson / SantiagoХакер работает над взломом компьютерной программы
Хакер работает над взломом компьютерной программы - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Katy Levinson / Santiago
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Находчивые программисты воровали деньги с банковских счетов граждан
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали четырех человек за воровство путем самовольного проникновения в компьютерную систему, сообщается на сайте министерства внутренних дел.
По данным следствия, обвиняемые путем обмана граждан и с помощью их же телефонов без разрешения проникали на их банковские счета, откуда перечисляли большие суммы на собственные счета. Общая сумма награбленных денег превышает сто тысяч лари (более 36 тысяч долларов).
Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему", "Самовольное проникновение в компьютерную систему", "Кража". Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
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