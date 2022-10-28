https://sputnik-georgia.ru/20221028/khakerov-v-gruzii-zaderzhali-za-krazhu-bolee-100-tysyach-lari-271725104.html

Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари

Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари

Находчивые программисты воровали деньги с банковских счетов граждан 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T14:28+0400

2022-10-28T14:28+0400

2022-10-28T15:14+0400

преступность в грузии

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23396/46/233964610_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_c87e46cf8478ba29759e4eb00986f88c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали четырех человек за воровство путем самовольного проникновения в компьютерную систему, сообщается на сайте министерства внутренних дел. По данным следствия, обвиняемые путем обмана граждан и с помощью их же телефонов без разрешения проникали на их банковские счета, откуда перечисляли большие суммы на собственные счета. Общая сумма награбленных денег превышает сто тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему", "Самовольное проникновение в компьютерную систему", "Кража". Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

преступность в грузии, грузия, новости