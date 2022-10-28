https://sputnik-georgia.ru/20221028/khakerov-v-gruzii-zaderzhali-za-krazhu-bolee-100-tysyach-lari-271725104.html
Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари
Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари
Находчивые программисты воровали деньги с банковских счетов граждан 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T14:28+0400
2022-10-28T14:28+0400
2022-10-28T15:14+0400
преступность в грузии
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23396/46/233964610_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_c87e46cf8478ba29759e4eb00986f88c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали четырех человек за воровство путем самовольного проникновения в компьютерную систему, сообщается на сайте министерства внутренних дел. По данным следствия, обвиняемые путем обмана граждан и с помощью их же телефонов без разрешения проникали на их банковские счета, откуда перечисляли большие суммы на собственные счета. Общая сумма награбленных денег превышает сто тысяч лари (более 36 тысяч долларов). Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему", "Самовольное проникновение в компьютерную систему", "Кража". Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23396/46/233964610_238:0:1763:1144_1920x0_80_0_0_c18324a6cc414a6835094d7a805ee090.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, грузия, новости
преступность в грузии, грузия, новости
Хакеров в Грузии задержали за кражу более 100 тысяч лари
14:28 28.10.2022 (обновлено: 15:14 28.10.2022)
Находчивые программисты воровали деньги с банковских счетов граждан
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали четырех человек за воровство путем самовольного проникновения в компьютерную систему, сообщается на сайте министерства внутренних дел.
По данным
следствия, обвиняемые путем обмана граждан и с помощью их же телефонов без разрешения проникали на их банковские счета, откуда перечисляли большие суммы на собственные счета. Общая сумма награбленных денег превышает сто тысяч лари (более 36 тысяч долларов).
Следствие идет по трем статьям УК Грузии – "Посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему", "Самовольное проникновение в компьютерную систему", "Кража". Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы.