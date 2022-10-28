https://sputnik-georgia.ru/20221028/martsinkevich-ob-obektakh-energosistemy-ukrainy-bez-kotorykh-strana-pogruzitsya-vo-mrak-271715305.html

Марцинкевич об объектах энергосистемы Украины, без которых страна погрузится во мрак

Марцинкевич об объектах энергосистемы Украины, без которых страна погрузится во мрак

Украинские железные дороги еще с советских времен электрифицированы более чем на 90 процентов, а потому без электричества просто встанут 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T09:58+0400

2022-10-28T09:58+0400

2022-10-28T10:05+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Как потеря железнодорожного сообщения ударит по ВСУ? Потеря чего станет для украинской энергосистемы катастрофой? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, электроэнергия, украина, видео