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Марцинкевич об объектах энергосистемы Украины, без которых страна погрузится во мрак
Марцинкевич об объектах энергосистемы Украины, без которых страна погрузится во мрак
Украинские железные дороги еще с советских времен электрифицированы более чем на 90 процентов, а потому без электричества просто встанут 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T09:58+0400
2022-10-28T09:58+0400
2022-10-28T10:05+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
электроэнергия
украина
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Как потеря железнодорожного сообщения ударит по ВСУ? Потеря чего станет для украинской энергосистемы катастрофой? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, электроэнергия, украина, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, электроэнергия, украина, видео
Марцинкевич об объектах энергосистемы Украины, без которых страна погрузится во мрак
09:58 28.10.2022 (обновлено: 10:05 28.10.2022)
Украинские железные дороги еще с советских времен электрифицированы более чем на 90 процентов, а потому без электричества просто встанут
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.
Как потеря железнодорожного сообщения ударит по ВСУ? Потеря чего станет для украинской энергосистемы катастрофой?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.