https://sputnik-georgia.ru/20221028/mediki-rasskazali-o-sostoyanii-muzhchiny-vzorvavshem-granatu-v-tbilisskoy-gostinitse-271724835.html

Медики рассказали о состоянии мужчины, взорвавшем гранату в тбилисской гостинице

Медики рассказали о состоянии мужчины, взорвавшем гранату в тбилисской гостинице

Медики борются за жизнь мужчины, который, по предварительным данным, пытался покончить жизнь самоубийством 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T13:44+0400

2022-10-28T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мужчина 47 лет, который подозревается во взрыве ручной гранаты в одной из гостиниц в Тбилиси, переведен в реанимационное отделение медцентра им. Гудушаури, сообщает телекомпания "Рустави 2".По оценке врачей, его состояние критическое. У пострадавшего множество повреждений тела и ему понадобилось хирургическое вмешательство.По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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