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Медики рассказали о состоянии мужчины, взорвавшем гранату в тбилисской гостинице
Медики рассказали о состоянии мужчины, взорвавшем гранату в тбилисской гостинице
Медики борются за жизнь мужчины, который, по предварительным данным, пытался покончить жизнь самоубийством 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T13:44+0400
2022-10-28T13:44+0400
2022-10-28T14:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мужчина 47 лет, который подозревается во взрыве ручной гранаты в одной из гостиниц в Тбилиси, переведен в реанимационное отделение медцентра им. Гудушаури, сообщает телекомпания "Рустави 2".По оценке врачей, его состояние критическое. У пострадавшего множество повреждений тела и ему понадобилось хирургическое вмешательство.По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Медики рассказали о состоянии мужчины, взорвавшем гранату в тбилисской гостинице
13:44 28.10.2022 (обновлено: 14:12 28.10.2022)
Медики борются за жизнь мужчины, который, по предварительным данным, пытался покончить жизнь самоубийством
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik.
Мужчина 47 лет, который подозревается во взрыве ручной гранаты в одной из гостиниц в Тбилиси, переведен в реанимационное отделение медцентра им. Гудушаури, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По оценке врачей, его состояние критическое. У пострадавшего множество повреждений тела и ему понадобилось хирургическое вмешательство.
"Пациента доставили вчера. В результате взрыва у него наблюдалось множество повреждений на нижних конечностях, в области груди, на голове. Положение критическое", – сказал журналистам глава Службы неотложной медицины и катастрофы Георгий Бериашвили.
По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.
Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы.