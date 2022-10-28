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Мистический праздник Хэллоуин отметят на "Базаре Орбелиани"
Мистический праздник Хэллоуин отметят на "Базаре Орбелиани"
Посетителей ждет конкурс костюмов, различные игры и развлечения 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T18:47+0400
2022-10-28T18:47+0400
2022-10-28T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Праздник Хэллоуин отметят с 28 по 30 октября в тбилисском гастрономическом пространстве "Базар Орбелиани", говорится в сообщении организаторов.В пятницу ожидается выступление DJ Cover. А в выходные планируется множество мероприятий, среди которых детский мастер-класс по разрисовыванию и вырезанию тыкв, выступления ди-джеев, дегустации, чайные церемонии и другое.Хэллоуин - самый мистический праздник года, который празднуется во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноябряЗародился Хэллоуин во времена дохристианской эпохи – более двух тысячелетий назад кельтские племена, проживающие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, праздновали 1 ноября наступление Нового года.По преданию, в эту ночь злые духи проникали на землю, а наивные кельты верили, что отгоняют всякую нечисть от себя и домов, наряжаясь в страшные костюмы и зажигая огни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура
новости, грузия, культура
Мистический праздник Хэллоуин отметят на "Базаре Орбелиани"
18:47 28.10.2022 (обновлено: 19:18 28.10.2022)
Посетителей ждет конкурс костюмов, различные игры и развлечения
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Праздник Хэллоуин отметят с 28 по 30 октября в тбилисском гастрономическом пространстве "Базар Орбелиани", говорится в сообщении организаторов.
"Посетителей будут ждать конкурс костюмов, множество игр и волшебные развлечения", - обещают организаторы.
В пятницу ожидается выступление DJ Cover. А в выходные планируется множество мероприятий, среди которых детский мастер-класс по разрисовыванию и вырезанию тыкв, выступления ди-джеев, дегустации, чайные церемонии и другое.
Хэллоуин - самый мистический праздник года, который празднуется во многих странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября
Зародился Хэллоуин во времена дохристианской эпохи – более двух тысячелетий назад кельтские племена, проживающие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, праздновали 1 ноября наступление Нового года.
По преданию, в эту ночь злые духи проникали на землю, а наивные кельты верили, что отгоняют всякую нечисть от себя и домов, наряжаясь в страшные костюмы и зажигая огни.