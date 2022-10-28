https://sputnik-georgia.ru/20221028/na-turetskoy-granitse-s-gruzii-zaderzhan-muzhchina-perevozivshiy-na-svoem-tele-tysyachu-pchel-271732884.html

На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел

На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел

На теле задержанного были прикреплены 110 деревянных коробок, в каждой которых была одна пчеломатка и девять рабочих пчел 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T17:24+0400

2022-10-28T17:24+0400

2022-10-28T17:24+0400

новости

грузия

происшествия

сарпи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/14/251775647_0:87:1920:1167_1920x0_80_0_0_624b7985884d24b47640b0b55b2e3403.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тысячи пчел, сообщает телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на "Батумелеби".Мужчина был задержан турецкими таможенниками во время пересечения границы. Он ехал из Грузии в Турцию. Пчелы были помещены в маленьких деревянных коробках, привязанных к телу.По распространившейся информации, мужчина без проблем прошел сканирование на границе Сарпи, но таможенники его задержали и проверили из-за странного поведения.Когда мужчине велели поднять свитер, оказалось, что на его теле прикреплены 110 деревянных коробок. В каждой из них была помещена одна пчеломатка и девять рабочих пчел. Мужчину задержали. Гражданином какой страны он являлся, не сообщается.Также, на границе Сарпи в баке горючего автомобиля нашли более 104 килограммов каштанового меда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сарпи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, сарпи