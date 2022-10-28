https://sputnik-georgia.ru/20221028/na-turetskoy-granitse-s-gruzii-zaderzhan-muzhchina-perevozivshiy-na-svoem-tele-tysyachu-pchel-271732884.html
На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел
На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел
На теле задержанного были прикреплены 110 деревянных коробок, в каждой которых была одна пчеломатка и девять рабочих пчел 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T17:24+0400
2022-10-28T17:24+0400
2022-10-28T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тысячи пчел, сообщает телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на "Батумелеби".Мужчина был задержан турецкими таможенниками во время пересечения границы. Он ехал из Грузии в Турцию. Пчелы были помещены в маленьких деревянных коробках, привязанных к телу.По распространившейся информации, мужчина без проблем прошел сканирование на границе Сарпи, но таможенники его задержали и проверили из-за странного поведения.Когда мужчине велели поднять свитер, оказалось, что на его теле прикреплены 110 деревянных коробок. В каждой из них была помещена одна пчеломатка и девять рабочих пчел. Мужчину задержали. Гражданином какой страны он являлся, не сообщается.Также, на границе Сарпи в баке горючего автомобиля нашли более 104 килограммов каштанового меда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, сарпи
новости, грузия, происшествия, сарпи
На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел
На теле задержанного были прикреплены 110 деревянных коробок, в каждой которых была одна пчеломатка и девять рабочих пчел
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) задержан мужчина, на теле которого были прикреплены 1,1 тысячи пчел, сообщает телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на "Батумелеби".
Мужчина был задержан турецкими таможенниками во время пересечения границы. Он ехал из Грузии в Турцию. Пчелы были помещены в маленьких деревянных коробках, привязанных к телу.
По распространившейся информации, мужчина без проблем прошел сканирование на границе Сарпи, но таможенники его задержали и проверили из-за странного поведения.
Когда мужчине велели поднять свитер, оказалось, что на его теле прикреплены 110 деревянных коробок. В каждой из них была помещена одна пчеломатка и девять рабочих пчел. Мужчину задержали. Гражданином какой страны он являлся, не сообщается.
Также, на границе Сарпи в баке горючего автомобиля нашли более 104 килограммов каштанового меда.