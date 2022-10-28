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Народный защитник Грузии не собирается идти в политику
Народный защитник Грузии не собирается идти в политику
В ближайшем будущем у Ломджария нет таких планов 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T11:33+0400
2022-10-28T11:33+0400
2022-10-28T11:45+0400
нино ломджария
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария после истечения срока ее полномочий не собирается идти в политику, об этом она заявила в эфире "Палитраньюс". Срок полномочий Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок. По словам Ломджария, она останется активной гражданкой и правозащитницей. По словам Ломджария, позднее у нее будет более точная информация в связи с ее дальнейшей деятельностью, и она обязательно поделиться ей с обществом. "У меня довольно загруженный график до истечения моего срока", – отметила Ломджария. Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нино ломджария, народный защитник грузии, грузия, новости, политика
нино ломджария, народный защитник грузии, грузия, новости, политика
Народный защитник Грузии не собирается идти в политику
11:33 28.10.2022 (обновлено: 11:45 28.10.2022)
В ближайшем будущем у Ломджария нет таких планов
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария после истечения срока ее полномочий не собирается идти в политику, об этом она заявила в эфире "Палитраньюс".
Срок полномочий Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок. По словам Ломджария, она останется активной гражданкой и правозащитницей.
"Нет ни одной политической партии, где я себя представляю не то чтобы в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе. Конечно, я не собираюсь после ухода с должности уйти в политику. Я молодая и не знаю, что будет спустя годы, однако могу сказать, что, правда, собираюсь остаться активной гражданкой", – заявила Ломджария телеканалу.
По словам Ломджария, позднее у нее будет более точная информация в связи с ее дальнейшей деятельностью, и она обязательно поделиться ей с обществом.
"У меня довольно загруженный график до истечения моего срока", – отметила Ломджария.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.