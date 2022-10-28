https://sputnik-georgia.ru/20221028/narodnyy-zaschitnik-gruzii-ne-sobiraetsya-idti-v-politiku-271717924.html

Народный защитник Грузии не собирается идти в политику

Народный защитник Грузии не собирается идти в политику

В ближайшем будущем у Ломджария нет таких планов 28.10.2022, Sputnik Грузия

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нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария после истечения срока ее полномочий не собирается идти в политику, об этом она заявила в эфире "Палитраньюс". Срок полномочий Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок. По словам Ломджария, она останется активной гражданкой и правозащитницей. По словам Ломджария, позднее у нее будет более точная информация в связи с ее дальнейшей деятельностью, и она обязательно поделиться ей с обществом. "У меня довольно загруженный график до истечения моего срока", – отметила Ломджария. Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нино ломджария, народный защитник грузии, грузия, новости, политика