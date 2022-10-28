https://sputnik-georgia.ru/20221028/ne-prodaetsya---sportivnyy-direktor-napoli-isklyuchil-transfer-kvaratskheliya-271721495.html

"Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия

"Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия

По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый и его не будет в трансферном окне 28.10.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

ника кварацхелия

неаполь

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Футболист из Грузии Хвича Кварацхелия абсолютно несравненен и не продается, заявил спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли в беседе с авторитетным итальянским спортивным журналистом Фабрицио Романо.Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне, об этом активно говорят итальянские СМИ. Среди потенциальных "покупателей" Квары называется и такой гранд, как мадридский "Реал".По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый, и его не будет в трансферном окне.В составе "Наполи" Кварацхелия провел 15 матчей или 1 092 минуты. Грузинский футболист забил семь голов и стал автором восьми голевых передач. В Неаполе его уже называют Кварадоной, сравнивая с легендарным Диего Армандо, и Кварастеллой - звездным мальчиком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, ника кварацхелия, неаполь