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"Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия
"Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия
По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый и его не будет в трансферном окне 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Футболист из Грузии Хвича Кварацхелия абсолютно несравненен и не продается, заявил спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли в беседе с авторитетным итальянским спортивным журналистом Фабрицио Романо.Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне, об этом активно говорят итальянские СМИ. Среди потенциальных "покупателей" Квары называется и такой гранд, как мадридский "Реал".По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый, и его не будет в трансферном окне.В составе "Наполи" Кварацхелия провел 15 матчей или 1 092 минуты. Грузинский футболист забил семь голов и стал автором восьми голевых передач. В Неаполе его уже называют Кварадоной, сравнивая с легендарным Диего Армандо, и Кварастеллой - звездным мальчиком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, ника кварацхелия, неаполь
"Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия
12:21 28.10.2022 (обновлено: 13:01 28.10.2022)
По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый и его не будет в трансферном окне
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Футболист из Грузии Хвича Кварацхелия абсолютно несравненен и не продается, заявил спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли в беседе с авторитетным итальянским спортивным журналистом Фабрицио Романо.
Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико" и лично Диего Симеоне, об этом активно говорят итальянские СМИ. Среди потенциальных "покупателей" Квары называется и такой гранд, как мадридский "Реал".
"Он очень хорошо справился со своим обязанностями, как и многие новобранцы. До январского трансферного рынка еще много времени и ничего интересного. Мы счастливы, что Квара хорошо себя чувствует у нас, но он должен сохранить хорошую форму. Квара абсолютно бесподобен и не продается", – сказал Джунтоли.
По словам Джунтоли, Кварацхелия на 100% неприкасаемый, и его не будет в трансферном окне.
В составе "Наполи" Кварацхелия провел 15 матчей или 1 092 минуты. Грузинский футболист забил семь голов и стал автором восьми голевых передач. В Неаполе его уже называют Кварадоной, сравнивая с легендарным Диего Армандо, и Кварастеллой - звездным мальчиком.