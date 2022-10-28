https://sputnik-georgia.ru/20221028/ot-argonavtov-do-myshey-top-10-samykh-interesnykh-gruzinskikh-multfilmov-271693158.html

От аргонавтов до мышей: ТОП-10 самых интересных грузинских мультфильмов

От аргонавтов до мышей: ТОП-10 самых интересных грузинских мультфильмов

Анимация – это то, что дает нам возможность перенестись в мир, где все по-другому, по волшебству. Именно поэтому анимационные фильмы так любят взрослые, а дети... 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T10:26+0400

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культура

грузия

аналитика

анна чубинидзе

мамука ткешелашвили

ладо гудиашвили

япония

ссср

тбилиси

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В Международный день анимации, который празднуется в мире ежегодно 28 октября, Sputnik Грузия предлагает ближе познакомится с грузинской мультипликацией – как с новыми работами, так и с хорошо известной классикой."Аргонавты" (1935)Откроем наш список логично начав с самого первого грузинского мультфильма, который был создан аж в 1935 году основоположником грузинского кино, художником и режиссером Владимиром (Ладо) Муджири.Главным художником мультфильма стал известный грузинский художник Ладо Гудиашвили, а композитором – Шалва Азмаипарашвили."Джино" (2017)От первого грузинского мультфильма переходим к первому 3D мультфильму, созданному в Грузии – "Джино" режиссера Давида Кикнавелидзе.В центре сюжета анимационной картины – приключения жабы Джино и его друзей-соседей, которые живут на берегу красивого озера. Однажды перед животными встает дилемма – на их земле люди начинают строительство, из-за которого зверям приходится забыть все прежние прения и дружно начать бороться за спасение своего дома.Тринадцатиминутный мультфильм "Джино" был создан в анимационной студии Lira Production при поддержке грузинского Киноцентра."Карманный человечек" (2015)Короткометражный мультфильм "Карманный человечек" Анны Чубинидзе, который стал призером множества наград, рассказывает историю о маленьком жителе города, проживающем в чемодане.По сюжету, однажды он встречает на улице слепого прохожего, которому суждено будет стать его неразлучным другом. Любопытно, что герои картины общаются друг с другом не словами, а музыкой и сердцем.Сама Анна рисует чуть ли не с трехлетнего возраста, благодаря своей бабушке – художнику-самоучке. Художница говорит, что проводником в мир искусства для нее стала именно бабушка, отношение с которой было для девочки настоящим приключением."Кухня Франце" (2020)"Кухня Франце" – еще одна работа Анны Чубинидзе, которую также хорошо оценили на многих международных фестивалях.Главный герой семиминутного мультфильма – инопланетный повар Франце, который живет на своей маленькой планете один. По сюжету, в один прекрасный день он находит новую планету, жители которой не умеют готовить еду. Именно Франце берет на себя эту функцию и становится шеф-поваром.Любопытно, что "Кухня Франце" стала второй работой Чубинидзе, где герои разговаривают между собой только посредством звуков музыки, как и в "Карманном человечке"."Цуна и Цруцуна" (1955)Грузинский мультипликационный фильм 1955 года. На студии был снят грузинский фильм по произведениям Авксентия Цагарели. Первый показ на экранах СССР состоялся лишь в 1961 году. В фильме использованы песни, написанные композитором Марией Давиташвили.По сюжету, в далекие времена, когда не было еще футбола, мыши гоняли по полю орех. Капитан команды победителей Цруцуна должен был после игры поднести орех Барину мышей, но он вручил его своей избраннице Цуне. Здесь и начинаются все захватывающие события, ведь Цуна понравилась не только Цруцуне, но и Барину."Бабуля" (2013)Невероятно атмосферный короткометражный мультфильм "Бабуля" режиссера-художника Сандро Катамашвили в точности передает обстановку 90-х годов в Тбилиси.По сюжету картины, соседские мужчины играют во дворе в домино, народ радуется включению электроэнергии (да, так было в 90-х!), вокруг все серо, а бабушка что-то беспрерывно строчит на своей швейной машине. Грузия времен перестройки – на ладони. Мультфильм удостоился многих наград на различных международных фестивалях."Заброшенная деревня" (2020)Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе также достоин быть в нашем списке.Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии."Закат" (2016)Трехминутная анимационная картина "Закат" Мамуки Ткешелашвили повествует о любви разных поколений. Это история о том, как молодежь встречается, влюбляется, как возлюбленные взрослеют и стареют вместе, а их чувства остаются молодыми и неизменными.В 2016 году "Закат" показали во внеконкурсной программе одного из самых престижных анимационных фестивалей во Франции – на Международном фестивале анимационного кино в Анси."Рыбак и девочка" (2018)Анимационный фильм "Рыбак и девочка" также грузинского режиссера Мамуки Ткешелашвили рассказывает трогательную 15-минутную историю о пятилетней девочке и ее отце-рыбаке. Это неспешный и красочный рассказ о параллельных жизнях, которые они проживают, пока отец добывают пищу, а дочь смотрит за хозяйством дома."Знаешь, мама, где я был" (2018)Завершит наш список полнометражный анимационный фильм "Знаешь, мама, где я был?" режиссера Лео Габриадзе, созданный по рассказам и рисункам его отца, великого мастера Резо Габриадзе.Это удивительное по своей стилистике, юмору, искренности погружение в детство Резо, которое пришлось на первые послевоенные годы, когда вокруг царили разруха и голод, люди были напуганы, измотаны и до искусства никому не было дела.Фильм затрагивает темы взросления Резо, познания окружающего мира, своего призвания и покаяния. Здесь реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами Резо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, аналитика, анна чубинидзе, мамука ткешелашвили, ладо гудиашвили, япония, ссср, тбилиси