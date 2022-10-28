https://sputnik-georgia.ru/20221028/patriarkhiya-gruzii-vvodit-ogranicheniya-dlya-smi-271740100.html

Патриархия Грузии вводит ограничения для СМИ

Патриархия Грузии вводит ограничения для СМИ

Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов 28.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

андрия джагмаидзе

патриархия грузии

сми

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Патриархия Грузии приняла решение ввести ограничения и аккредитации для представителей СМИ на своей территории, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов.По его словам, право собственности дает Патриархии такую возможность, как и устанавливать правила поведения на своей территории.По его словам, СМИ сообщат о правилах заранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, сми