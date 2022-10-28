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Патриархия Грузии вводит ограничения для СМИ
Патриархия Грузии вводит ограничения для СМИ
Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T21:07+0400
2022-10-28T21:07+0400
2022-10-28T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Патриархия Грузии приняла решение ввести ограничения и аккредитации для представителей СМИ на своей территории, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов.По его словам, право собственности дает Патриархии такую возможность, как и устанавливать правила поведения на своей территории.По его словам, СМИ сообщат о правилах заранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, патриархия грузии, сми
Патриархия Грузии вводит ограничения для СМИ
21:07 28.10.2022 (обновлено: 21:08 28.10.2022)
Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Патриархия Грузии приняла решение ввести ограничения и аккредитации для представителей СМИ на своей территории, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Представители духовенства не раз возмущались вопросами грузинских журналистов и их поведением на территории храмов.
"Мы приняли решение воспользоваться законным правом, как и другие ведомства или организации, и учредить соответствующие регуляции для представителей СМИ в пространствах, принадлежащих Патриархии Грузии, что подразумевает также аккредитацию на особые большие праздники", - сказал Джагмаидзе.
По его словам, право собственности дает Патриархии такую возможность, как и устанавливать правила поведения на своей территории.
По его словам, СМИ сообщат о правилах заранее.