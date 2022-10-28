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Почему Запад теряет свое влияние на Грузию?

Почему Запад теряет свое влияние на Грузию?

Грузия не хочет участвовать в кампании коллективного Запада против России и "воевать до последнего грузина", об этом заявили лидеры партии "Консервативное... 28.10.2022, Sputnik Грузия

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Лидеры партии Георгий Кардава и Шота Мартыненко, находясь с визитом в Москве, дали эксклюзивное интервью Sputnik Грузия."Эта функция неприемлема для нас - быть оружием против соседа России, быть плацдармом против России, быть костром против России, где мы выполняем функцию дров или бензина, чтобы сгореть, но как-то навредить России. Это не входит в наши геополитические интересы", - заявил Кардава в ходе интервью.По словам Мартыненко, власти Грузии, а, в частности, представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отмежевываются от американской риторики и не вступают в конфронтацию в Россией, в то время как западные партнеры их открыто к этому подталкивают."Власть уже пошла на конфронтацию с Америкой и говорит народу, мол, смотрите, люди, эта страна нас пытается втянуть в конфликт, и давайте сами будем выбирать нашу участь", - сказал Мартыненко.Представители Консервативного движения считают, что "Запад в Грузии окончен". По их словам, антизападные настроения уже настолько ярко выражены, что с этим ничего не могут поделать ни посол США, ни посол Евросоюза ни другие прозападные силы, присутствующие в стране.

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