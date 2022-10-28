https://sputnik-georgia.ru/20221028/pochemu-zapad-teryaet-svoe-vliyanie-na-gruziyu---271736064.html
Почему Запад теряет свое влияние на Грузию?
Почему Запад теряет свое влияние на Грузию?
Грузия не хочет участвовать в кампании коллективного Запада против России и "воевать до последнего грузина", об этом заявили лидеры партии "Консервативное... 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T12:02+0400
2022-10-28T12:02+0400
2022-10-28T18:18+0400
мультимедиа
видео
политика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271736642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d5b54960903a15bb714e4a1d012ae16.jpg
Лидеры партии Георгий Кардава и Шота Мартыненко, находясь с визитом в Москве, дали эксклюзивное интервью Sputnik Грузия."Эта функция неприемлема для нас - быть оружием против соседа России, быть плацдармом против России, быть костром против России, где мы выполняем функцию дров или бензина, чтобы сгореть, но как-то навредить России. Это не входит в наши геополитические интересы", - заявил Кардава в ходе интервью.По словам Мартыненко, власти Грузии, а, в частности, представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отмежевываются от американской риторики и не вступают в конфронтацию в Россией, в то время как западные партнеры их открыто к этому подталкивают."Власть уже пошла на конфронтацию с Америкой и говорит народу, мол, смотрите, люди, эта страна нас пытается втянуть в конфликт, и давайте сами будем выбирать нашу участь", - сказал Мартыненко.Представители Консервативного движения считают, что "Запад в Грузии окончен". По их словам, антизападные настроения уже настолько ярко выражены, что с этим ничего не могут поделать ни посол США, ни посол Евросоюза ни другие прозападные силы, присутствующие в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271736642_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c6ab4a5860be24f651056cd487edcc98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, политика, новости, грузия, видео
мультимедиа, видео, политика, новости, грузия, видео
Почему Запад теряет свое влияние на Грузию?
12:02 28.10.2022 (обновлено: 18:18 28.10.2022)
Грузия не хочет участвовать в кампании коллективного Запада против России и "воевать до последнего грузина", об этом заявили лидеры партии "Консервативное движение"
Лидеры партии Георгий Кардава и Шота Мартыненко, находясь с визитом в Москве, дали эксклюзивное интервью Sputnik Грузия
.
"Эта функция неприемлема для нас - быть оружием против соседа России, быть плацдармом против России, быть костром против России, где мы выполняем функцию дров или бензина, чтобы сгореть, но как-то навредить России. Это не входит в наши геополитические интересы", - заявил Кардава в ходе интервью.
По словам Мартыненко, власти Грузии, а, в частности, представители партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отмежевываются от американской риторики и не вступают в конфронтацию в Россией, в то время как западные партнеры их открыто к этому подталкивают.
"Власть уже пошла на конфронтацию с Америкой и говорит народу, мол, смотрите, люди, эта страна нас пытается втянуть в конфликт, и давайте сами будем выбирать нашу участь", - сказал Мартыненко.
Представители Консервативного движения считают, что "Запад в Грузии окончен". По их словам, антизападные настроения уже настолько ярко выражены, что с этим ничего не могут поделать ни посол США, ни посол Евросоюза ни другие прозападные силы, присутствующие в стране.