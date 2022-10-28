https://sputnik-georgia.ru/20221028/pochemu-zavezli-v-gruziyu-kontsentrat-prirodnogo-urana--271720145.html

Почему завезли в Грузию концентрат природного урана?

Почему завезли в Грузию концентрат природного урана?

Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Вагоны, груженные концентратом природного урана Национальной атомной компании Казахстана "НАК "Казатомпром", прибыли в Грузию транзитом, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны. Ведомство не стало обнародовать названия компаний и информацию, содержащую налоговую тайну. "Вышеуказанный груз, согласно закону, попал под транзитную процедуру и в целях дальнейшей транспортировки был размещен на одном из таможенных складов", – сказано в заявлении. Ведомство также отметило, что такой товар транзитом перевозили через Грузию уже несколько раз за последние годы. Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров, в том числе особому контролю подлежит процесс перевозки товаров, подлежащих радиоактивному контролю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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