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Почему завезли в Грузию концентрат природного урана?
Почему завезли в Грузию концентрат природного урана?
Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Вагоны, груженные концентратом природного урана Национальной атомной компании Казахстана "НАК "Казатомпром", прибыли в Грузию транзитом, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны. Ведомство не стало обнародовать названия компаний и информацию, содержащую налоговую тайну. "Вышеуказанный груз, согласно закону, попал под транзитную процедуру и в целях дальнейшей транспортировки был размещен на одном из таможенных складов", – сказано в заявлении. Ведомство также отметило, что такой товар транзитом перевозили через Грузию уже несколько раз за последние годы. Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров, в том числе особому контролю подлежит процесс перевозки товаров, подлежащих радиоактивному контролю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Почему завезли в Грузию концентрат природного урана?
11:59 28.10.2022 (обновлено: 12:26 28.10.2022)
Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Вагоны, груженные концентратом природного урана Национальной атомной компании Казахстана "НАК "Казатомпром", прибыли в Грузию транзитом, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны.
"Шестого сентября текущего года на таможенно-пропускной пункт "Гардабани", в частности, на железнодорожную станцию со стороны Азербайджанской Республики прибыли груженные концентратом природного урана (общим весом 787 тонн) железнодорожные вагоны, которые перемещались транзитом из Республики Казахстан в направлении Канады", – сказано в заявлении.
Ведомство не стало обнародовать названия компаний и информацию, содержащую налоговую тайну.
"Вышеуказанный груз, согласно закону, попал под транзитную процедуру и в целях дальнейшей транспортировки был размещен на одном из таможенных складов", – сказано в заявлении.
Ведомство также отметило, что такой товар транзитом перевозили через Грузию уже несколько раз за последние годы.
Служба доходов подчеркнула, что на таможенной границе Грузии ведется строгий мониторинг всех видов товаров, в том числе особому контролю подлежит процесс перевозки товаров, подлежащих радиоактивному контролю.