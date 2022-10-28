https://sputnik-georgia.ru/20221028/podozrevaemomu-v-ubiystve-rodnoy-sestry-na-vostoke-gruzii-predyavleny-obvineniya-271738793.html
Подозреваемому в убийстве родной сестры на востоке Грузии предъявлены обвинения
Подозреваемому в убийстве родной сестры на востоке Грузии предъявлены обвинения
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T20:18+0400
2022-10-28T20:18+0400
2022-10-28T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине по факту убийства родной сестры, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, случай произошел 26 октября в селе Тибаани района Сигнахи на центральной автодороге, где у обвиняемого случился конфликт со своим братом.По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.Полиция задержала обвиняемого 27 октября.Обвинения предъявлены по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении члена семьи, повлекшее причинение смерти". Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до 14 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, сигнахи, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, сигнахи, генеральная прокуратура грузии
Подозреваемому в убийстве родной сестры на востоке Грузии предъявлены обвинения
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине по факту убийства родной сестры, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, случай произошел 26 октября в селе Тибаани района Сигнахи на центральной автодороге, где у обвиняемого случился конфликт со своим братом.
В конфликт между братьями включилась и 34-летняя сестра. Рассерженный этим обвиняемый также нанес физическое оскорбление своей сестре, которая упала на асфальт, получила тяжкие телесные повреждения и скончалась на месте.
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Полиция задержала обвиняемого 27 октября.
Обвинения предъявлены
по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении члена семьи, повлекшее причинение смерти". Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до 14 лет.