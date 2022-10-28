https://sputnik-georgia.ru/20221028/podozrevaemomu-v-ubiystve-rodnoy-sestry-na-vostoke-gruzii-predyavleny-obvineniya-271738793.html

Подозреваемому в убийстве родной сестры на востоке Грузии предъявлены обвинения

Подозреваемому в убийстве родной сестры на востоке Грузии предъявлены обвинения

По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T20:18+0400

2022-10-28T20:18+0400

2022-10-28T20:18+0400

происшествия

грузия

новости

сигнахи

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810093_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9537756217966b74b05bc41f359b199d.jpg

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 35-летнему мужчине по факту убийства родной сестры, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, случай произошел 26 октября в селе Тибаани района Сигнахи на центральной автодороге, где у обвиняемого случился конфликт со своим братом.По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.Полиция задержала обвиняемого 27 октября.Обвинения предъявлены по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении члена семьи, повлекшее причинение смерти". Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до 14 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сигнахи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сигнахи, генеральная прокуратура грузии