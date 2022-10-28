https://sputnik-georgia.ru/20221028/premer-vengrii-nazval-amoralnym-reshenie-evrosoyuza-po-gruzii--271728182.html

Премьер Венгрии назвал аморальным решение Евросоюза по Грузии

Премьер Венгрии назвал аморальным решение Евросоюза по Грузии

Грузия нужна в Евросоюзе, уверен глава венгерского правительства 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T16:00+0400

2022-10-28T16:00+0400

2022-10-28T16:00+0400

виктор орбан

ираклий гарибашвили

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венгрия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает неприемлемым и аморальным решение Брюсселя ставить Грузию позади Молдовы и Украины. Европейский Совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций. Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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виктор орбан, ираклий гарибашвили, грузия, новости, политика, евросоюз, венгрия