https://sputnik-georgia.ru/20221028/spiker-parlamenta-gruziya-pervaya-v-regione-v-reytinge-verkhovenstva-zakona---271726120.html

Спикер парламента: Грузия – первая в регионе в рейтинге верховенства закона

Спикер парламента: Грузия – первая в регионе в рейтинге верховенства закона

Грузия опережает всех кандидатов в члены ЕС, а также две страны объединения, отметил политик 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T14:49+0400

2022-10-28T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузия находится на первом месте среди 14 стран региона в рейтинге верховенства закона, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Он уточнил, что по данному критерию Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а в мире – 49 место. Глава грузинского законодательного органа также напомнил, что страна занимает первое место в мире по открытости бюджета и, соответственно, опережает все страны-члены ЕС. Кроме того, Грузия опережает девять стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО по низкому уровню коррупции. "Уже который раз факты побеждают восприятие, уже который раз убеждаемся в масштабах кампании дезинформации, направленной на формирование негативного восприятия в отношении Грузии", – отметил Папуашвили. Позиции Грузии в рейтинге верховенства закона не менялись по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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