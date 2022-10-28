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Спикер парламента: Грузия – первая в регионе в рейтинге верховенства закона
Спикер парламента: Грузия – первая в регионе в рейтинге верховенства закона
Грузия опережает всех кандидатов в члены ЕС, а также две страны объединения, отметил политик 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузия находится на первом месте среди 14 стран региона в рейтинге верховенства закона, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Он уточнил, что по данному критерию Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а в мире – 49 место. Глава грузинского законодательного органа также напомнил, что страна занимает первое место в мире по открытости бюджета и, соответственно, опережает все страны-члены ЕС. Кроме того, Грузия опережает девять стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО по низкому уровню коррупции. "Уже который раз факты побеждают восприятие, уже который раз убеждаемся в масштабах кампании дезинформации, направленной на формирование негативного восприятия в отношении Грузии", – отметил Папуашвили. Позиции Грузии в рейтинге верховенства закона не менялись по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси, норвегия, дания, нато
Спикер парламента: Грузия – первая в регионе в рейтинге верховенства закона
14:49 28.10.2022 (обновлено: 15:31 28.10.2022)
Грузия опережает всех кандидатов в члены ЕС, а также две страны объединения, отметил политик
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузия находится на первом месте среди 14 стран региона в рейтинге верховенства закона, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Он уточнил, что по данному критерию Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а в мире – 49 место.
"Грузия на первом месте среди 14 стран региона. Она опережает всех кандидатов в члены Евросоюза, опережает две страны Евросоюза, опережает пять стран-членов НАТО", – пишет Папуашвили на своей странице в соцсети.
Глава грузинского законодательного органа также напомнил, что страна занимает первое место в мире по открытости бюджета и, соответственно, опережает все страны-члены ЕС. Кроме того, Грузия опережает девять стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО по низкому уровню коррупции.
"Уже который раз факты побеждают восприятие, уже который раз убеждаемся в масштабах кампании дезинформации, направленной на формирование негативного восприятия в отношении Грузии", – отметил Папуашвили.
Позиции Грузии в рейтинге верховенства закона не менялись по сравнению с 2021 годом.