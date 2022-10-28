https://sputnik-georgia.ru/20221028/test-naskolko-khorosho-vy-razbiraetes-v-multfilmakh-271697981.html

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах

Сегодня, 28 октября, в мире отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов 28.10.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о зарубежных и российских мультфильмах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты