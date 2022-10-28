https://sputnik-georgia.ru/20221028/test-naskolko-khorosho-vy-razbiraetes-v-multfilmakh-271697981.html
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах
Сегодня, 28 октября, в мире отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T16:21+0400
2022-10-28T16:21+0400
2022-10-28T16:21+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о зарубежных и российских мультфильмах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах
Сегодня, 28 октября, в мире отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о зарубежных и российских мультфильмах.