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https://sputnik-georgia.ru/20221028/test-naskolko-khorosho-vy-razbiraetes-v-multfilmakh-271697981.html
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах
Сегодня, 28 октября, в мире отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов 28.10.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о зарубежных и российских мультфильмах.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах

16:21 28.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander GalperinКуклы-персонажи Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк из серии мультфильмов про Чебурашку на выставке, приуроченной к 100-летию знаменитого художника и мультипликатора Леонида Шварцмана
Куклы-персонажи Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк из серии мультфильмов про Чебурашку на выставке, приуроченной к 100-летию знаменитого художника и мультипликатора Леонида Шварцмана - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
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Сегодня, 28 октября, в мире отмечается Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о зарубежных и российских мультфильмах.
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