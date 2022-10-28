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В одной из гостиниц Тбилиси взорвалась граната
В одной из гостиниц Тбилиси взорвалась граната
По предварительной информации, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T11:11+0400
2022-10-28T11:11+0400
2022-10-28T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мужчина взорвал ручную гранату в одной из гостиниц Тбилиси, расположенной на аллее Агмашенебели, сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы. В эти минуты ему оказывают медицинскую помощью в одной из клиник Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
В одной из гостиниц Тбилиси взорвалась граната
11:11 28.10.2022 (обновлено: 11:26 28.10.2022)
По предварительной информации, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мужчина взорвал ручную гранату в одной из гостиниц Тбилиси, расположенной на аллее Агмашенебели, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.
Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы. В эти минуты ему оказывают медицинскую помощью в одной из клиник Тбилиси.