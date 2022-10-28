https://sputnik-georgia.ru/20221028/v-odnoy-iz-gostinits-tbilisi-vzorvalas-granata-271718964.html

В одной из гостиниц Тбилиси взорвалась граната

В одной из гостиниц Тбилиси взорвалась граната

По предварительной информации, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством 28.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Мужчина взорвал ручную гранату в одной из гостиниц Тбилиси, расположенной на аллее Агмашенебели, сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительной информации, мужчина снял номер накануне и взорвал ручную гранату с целью самоубийства.Также распространяется информация о том, что у мужчины были финансовые проблемы. В эти минуты ему оказывают медицинскую помощью в одной из клиник Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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