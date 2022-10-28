https://sputnik-georgia.ru/20221028/vmesto-elizavety-spaset-li-britaniyu-krizisnyy-menedzher-271741556.html

"Вместо Елизаветы": спасет ли Британию кризисный менеджер

"Вместо Елизаветы": спасет ли Британию кризисный менеджер

Риши Сунак фактически выполняет функции кризисного менеджера, де-факто генерального директора Соединенного Королевства. Но кем он нанят, большой вопрос 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T22:32+0400

2022-10-28T22:32+0400

2022-10-28T22:43+0400

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В британских социальных сетях сейчас популярна шутка о встрече нового премьер-министра Риши Сунака с королем Карлом III. "Я вместо Елизаветы", — говорит Сунак. "И я вместо Елизаветы", — отвечает король. Сунак не просто первый премьер-министр, которого официально назначил Карл, он еще и самый экзотичный. Выходец из индийской семьи возглавил правительство бывшей Британской империи — такого в истории Англии еще не было, пишет колумнист Александр Хабаров на сайте РИА Новости.Назначение Сунака в Британии называют коронацией. И вовсе не потому, что он садится в кресло премьера как на трон. Просто процесс избрания нового лидера страны проводился на редкость келейно — главу правительства утвердили всего лишь 193 депутата от Консервативной партии. Эта малочисленная группа людей взяла на себя функции 46,5 миллиона избирателей, которые голосуют на всеобщих выборах в британский парламент.И хотя формально не были нарушены процедурные правила — имеющая парламентское большинство правящая партия может менять лидера по своему регламенту — вопросы о справедливости такого выбора задает оппозиция.По опросам, лейбористы опережают консерваторов почти на 30 процентов (51 процент против 23). Падение популярности тори началось еще при Борисе Джонсоне, когда разразились скандалы с его вечеринками в период пандемии. Рейтинги добила его преемница Лиз Трасс."Потребовалось 200 лет для того, чтобы создать офис премьер-министра. Чтобы превратить все в комедию, Лиз Трасс хватило несколько недель. Самое унизительное, что она при этом была уверена, что все делала правильно. Бог знает, что это было. Видимо, сокращение влияния страны в мире неизбежно ведет к тому, что ее лидеры мельчают", — сокрушается один из самых авторитетных британских журналистов Джереми Паксман.Начиная с 2016-го, в стране сменилось пять премьер-министров. Трое из них — за последние два месяца. Это говорит о том, что нащупать верный путь развития в новых условиях британцы пока не смогли. Лидер британских либерал-демократов Эд Дейви на днях в сердцах воскликнул, что даже Россия в условиях санкций лучше справляется со своими проблемами.Риши Сунак фактически выполняет функции кризисного менеджера, де-факто генерального директора Соединенного Королевства. Но кем он нанят, большой вопрос. Совершенно точно, что избиратели к этому никакого отношения не имеют — сегодня все диктуют финансовые рынки.После обвала, устроенного правительством Лиз Трасс, новый премьер-министр объявил своей главной задачей финансовую стабилизацию. Сунак в недавнем прошлом инвестиционный банкир. Трудно сомневаться в его компетентности в финансовой сфере, но для управления страной это еще не все."Инвестиционные банкиры с реальной экономикой практически не связаны. <…> Они не занимаются производством, не поставляют покупателю реальный продукт. Вся их работа посвящена финансовым рынкам, корпоративным маневрам, покупке и продаже активов. Их главная цель — извлечение прибыли, вне зависимости от того, как это влияет на реальную экономику, национальные интересы и наемных работников. Если надо "сократить" фунт или развалить успешную компанию ради быстрой прибыли, значит, так тому и быть", — считает Аэрон Дэвис, профессор Университета Веллингтона в Новой Зеландии.Еще хуже состояние социальной сферы: на глазах разваливается национальная система здравоохранения — катастрофически не хватает медперсонала, свыше 130 тысяч вакансий, скорую помощь в Лондоне можно ждать по несколько часов, и пандемия здесь ни при чем.Рассчитывать на быстрое решение этих проблем британцам не стоит: подчиняя все задаче успокоить рынки, правительство Сунака сейчас пытается сбалансировать дефицитный бюджет, что означает дальнейшее сокращение социальных расходов. Необходимо сэкономить минимум 40 миллиардов фунтов стерлингов.Неизвестно, как воспримет население ожидаемый режим жесткой экономии, хотя другого варианта, возможно, и нет. Издание "Экономист" считает, что хороших сценариев для Великобритании сегодня не существует:"Чтобы ни делал Сунак, предстоящие месяцы будут грустной сагой о высоких ценах, растущих ставках, падении уровня жизни, неопределенности со счетами за электроэнергию, угрозе забастовок и разрушении механизмов социальной защиты. Личное богатство Сунака, аура "человека из Давоса" и то, каким образом он получил свой пост, — все это грозит недовольством избирателей".Тесть Риши Сунака, миллиардер Нарайана Мурти, занимает шестое место в списке богатейших людей Индии. Свой бизнес он начинал фактически с нуля: первоначальный капитал его компании Infosus составлял всего лишь 540 долларов. Деньги, кстати, предоставила ему жена — Судха Мурти, она была первой женщиной-инженером, работавшей в индийском автогиганте Тата. Сегодня Infosus — это международная корпорация, специализирующаяся на высоких технологиях. На нее работают 250 тысяч человек.Асхата Мурти и Риши Сунак познакомились во время учебы в США, в Стэнфордском университете. Нарайана Мурти тепло воспринял будущего зятя, написав дочери в январе 2009 года: "Я увидел его именно таким, каким ты мне его описывала, — умным, симпатичным и, что самое главное, честным".По поводу последнего пункта в рядах британских политиканов есть вопрос. Считается, что Сунак подсиживал Бориса Джонсона: одна из фотографий, подтверждающих участие бывшего премьера в незаконных вечеринках была сделана из окон офиса амбициозного "мистера Риши". В разгар скандала выяснилось, что команда Сунака уже тогда подготовила его предвыборный сайт.Приступив к исполнению своих полномочий по формированию кабинета, новый премьер-министр проявил себя как рациональный администратор. Он не стал ломать копья и даже придержал своих врагов к себе ближе: министры обороны и иностранных дел Бен Уоллес и Джеймс Клеверли остались на своих местах, несмотря на то что оба они открыто выступили в поддержку пытавшегося вернуться в резиденцию премьера Бориса Джонсона.Таким же дежурным был звонок Байдену, тот даже не сразу вспомнил имя нового коллеги — какой-то "Раши Саннук", да и не важно, как его звать. Но не в том сейчас положении Лондон, чтобы копить обиды.Сюда поступил, может быть, более важный сигнал. Он пришел со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди: "Я был рад пообщаться с Риши Сунаком и поздравить его с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Мы будем вместе работать над тем, чтобы укреплять наше всеобъемлющее стратегическое партнерство. Мы также договорились о важности скорейшего заключения масштабного и сбалансированного соглашения о свободной торговле".Индийские корни Сунака и связи его семьи, безусловно, помогут Британии в продвижении своих интересов в Индии. Лондон, очевидно, делает на это ставку. Уже сегодня туда прилетает британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли: "Наши отношения с Индией крайне важны; одна из крупнейших демократий в мире, Индия — наш естественный партнер в Индо-Тихоокеанском регионе".Сунак в политике новичок: депутатом британского парламента он стал всего лишь семь лет назад, но карьера его сложилось на редкость удачно. Судя по первым шагам, Сунак не стремится стать "мальчиком для битья" и, в отличие от его предшественницы, предпочитает действовать осторожно, не принимая резких экономических и тем более кадровых решений, пытаясь сохранить баланс среди различных фракций внутри Консервативной партии. Даже с проектом бюджета он решил повременить, перенеся его с 31 октября на 17 ноября, чтобы дать возможность успокоиться рынкам, которые на его назначение отреагировали позитивно.Потомок выходцев из некогда самого бедного региона Индии, штата Пенджаб, все еще остается темной лошадкой, на которую взвалили груз неподъемных проблем, но получится ли у него добиться их решения, покажет время.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Александр Хабаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263208604_56:0:776:720_100x100_80_0_0_ac1bba18bded1f99b37b080ee9fdf8ee.jpg

Александр Хабаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263208604_56:0:776:720_100x100_80_0_0_ac1bba18bded1f99b37b080ee9fdf8ee.jpg

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в мире, политика, великобритания, индия, лондон, борис джонсон, нарендра моди, колумнисты