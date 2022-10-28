https://sputnik-georgia.ru/20221028/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-gruzii-politolog-ob-oppozitsii-prezidente-i-vizite-alieva-271730045.html
Внутренняя и внешняя политика Грузии: политолог об оппозиции, президенте и визите Алиева
Внутренняя и внешняя политика Грузии: политолог об оппозиции, президенте и визите Алиева
Тема Давид-Гареджи вполне могла обсуждаться за закрытыми дверями Алиевым и Гарибашвили в ходе визита азербайджанского лидера в Грузию, считает эксперт 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T17:03+0400
2022-10-28T17:03+0400
2022-10-28T17:03+0400
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ильхам алиев
саломе зурабишвили
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азербайджан
давид-гареджи
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинская оппозиция будет пытаться раскачивать ситуацию в сторону революционного сценария, но у них не получится осуществить свои планы, считает политолог Васо Капанадзе.Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В ходе онлайн пресс-конференции, Капанадзе прокомментировал недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам эксперта, данное событие очень важно для нашей страны, так как эта страна является одним из главных стратегических партнеров Грузии."Важно отметить, что Азербайджан является не только нашим стратегическим партнером, но и стратегическим партнером России… Это означает, что грузинским властям стоит задуматься о начале такого сложного, но очень важного для Грузии диалога", - сказал политолог.Капанадзе не обошел и тему шумихи, развернувшейся вокруг того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не встретилась с Алиевым в ходе его визита. Ранее администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский объяснил это тем, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."В последний раз, когда Зурабишвили посещала Азербайджан, она поставила вопрос о делимитации и демаркации границ, что привело к тому, что вопрос о Давид-Гареджи все еще не разрешен… В ходе своего последнего визита в Европу госпожа Саломе заявила, что следовало бы ввести визовый режим для граждан России, с чем не согласились представители власти", - заявил Капанадзе.Политолог подчеркнул, что тема Давид-Гареджи вполне могла обсуждаться за закрытыми дверями президентом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в ходе визита азербайджанского лидера в Грузию.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, часть которого находится на азербайджанской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ильхам алиев, саломе зурабишвили , васо капанадзе, азербайджан, давид-гареджи
грузия, политика, новости, ильхам алиев, саломе зурабишвили , васо капанадзе, азербайджан, давид-гареджи
Внутренняя и внешняя политика Грузии: политолог об оппозиции, президенте и визите Алиева
Тема Давид-Гареджи вполне могла обсуждаться за закрытыми дверями Алиевым и Гарибашвили в ходе визита азербайджанского лидера в Грузию, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинская оппозиция будет пытаться раскачивать ситуацию в сторону революционного сценария, но у них не получится осуществить свои планы, считает политолог Васо Капанадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Они прямо уже говорят о том, что власть в стране нужно сменить. Не с помощью выборов, а в результате нагнетания обстановки и в результате государственного переворота… Если они все-таки пойдут по такому пути, то правоохранительные органы пресекут любые подобные попытки", - заявил Капанадзе.
В ходе онлайн пресс-конференции, Капанадзе прокомментировал недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам эксперта, данное событие очень важно для нашей страны, так как эта страна является одним из главных стратегических партнеров Грузии.
"Важно отметить, что Азербайджан является не только нашим стратегическим партнером, но и стратегическим партнером России… Это означает, что грузинским властям стоит задуматься о начале такого сложного, но очень важного для Грузии диалога", - сказал политолог.
Капанадзе не обошел и тему шумихи, развернувшейся вокруг того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не встретилась с Алиевым в ходе его визита. Ранее администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.
Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский объяснил это тем, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В последний раз, когда Зурабишвили посещала Азербайджан, она поставила вопрос о делимитации и демаркации границ, что привело к тому, что вопрос о Давид-Гареджи все еще не разрешен… В ходе своего последнего визита в Европу госпожа Саломе заявила, что следовало бы ввести визовый режим для граждан России, с чем не согласились представители власти", - заявил Капанадзе.
Политолог подчеркнул, что тема Давид-Гареджи вполне могла обсуждаться за закрытыми дверями президентом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в ходе визита азербайджанского лидера в Грузию.
У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, часть которого находится на азербайджанской стороне.