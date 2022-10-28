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Задержан водитель автобуса, который наехал на ребенка в Рустави
Задержан водитель автобуса, который наехал на ребенка в Рустави
Предполагаемый виновник аварии не покинул место происшествия и сотрудничает со следствием 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T16:42+0400
2022-10-28T16:42+0400
2022-10-28T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали водителя муниципального автобуса, который врезался в четырехлетнего мальчика в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави-2".Случай произошел в пятницу утром у цементного завода на дороге Рустави-Гардабани. Мальчика доставили в больницу, однако он уже был мертв.По имеющейся информации, водитель не покинул территорию после случившегося и дал показания в отделении полиции.В отделении полиции задержанному стало плохо и его увезли в больницу.Следствие идет по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави, дтп
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави, дтп
Задержан водитель автобуса, который наехал на ребенка в Рустави
16:42 28.10.2022 (обновлено: 16:56 28.10.2022)
Предполагаемый виновник аварии не покинул место происшествия и сотрудничает со следствием
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik.
Грузинские правоохранители задержали водителя муниципального автобуса, который врезался в четырехлетнего мальчика в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Случай произошел в пятницу утром у цементного завода на дороге Рустави-Гардабани. Мальчика доставили в больницу, однако он уже был мертв.
По имеющейся информации, водитель не покинул территорию после случившегося и дал показания в отделении полиции.
В отделении полиции задержанному стало плохо и его увезли в больницу.
Следствие идет по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".