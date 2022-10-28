https://sputnik-georgia.ru/20221028/zaderzhan-voditel-avtobusa-kotoryy-naekhal-na-rebenka-v-rustavi-271729382.html

Задержан водитель автобуса, который наехал на ребенка в Рустави

Задержан водитель автобуса, который наехал на ребенка в Рустави

Предполагаемый виновник аварии не покинул место происшествия и сотрудничает со следствием 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T16:42+0400

2022-10-28T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали водителя муниципального автобуса, который врезался в четырехлетнего мальчика в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави-2".Случай произошел в пятницу утром у цементного завода на дороге Рустави-Гардабани. Мальчика доставили в больницу, однако он уже был мертв.По имеющейся информации, водитель не покинул территорию после случившегося и дал показания в отделении полиции.В отделении полиции задержанному стало плохо и его увезли в больницу.Следствие идет по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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