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Журналист "России сегодня" погибла из-за несчастного случая
Журналист "России сегодня" погибла из-за несчастного случая
Представительница медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе занималась стрельбой на полигоне 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T20:42+0400
2022-10-28T20:42+0400
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ТБИЛИСИ 28 окт – Sputnik. Руководитель подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева в пятницу погибла из-за несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, сообщила пресс-служба медиахолдинга.Бабаева родилась в 1972 году в Москве, окончила юрфак МГУ, трудилась в газетах "Московские новости" и "Известия", где освещала политику и экономику.С 2004 по 2006 годы она была руководителем представительства РИА Новости в Британии, в 2008-2012 – шеф-редактором корреспондентского пункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах – заместителем руководителя объединенной редакции "Московских новостей". Работала в президентском и правительственном пулах.В 2013–2016 годах Бабаева являлась главным редактором портала "Газета.ру", с декабря 2016-го – советник МИА "Россия сегодня", а с августа 2019-го – руководитель регионального подразделения МИА в Симферополе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, происшествия, россия сегодня
в мире, россия, новости, происшествия, россия сегодня
Журналист "России сегодня" погибла из-за несчастного случая
Представительница медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе занималась стрельбой на полигоне
ТБИЛИСИ 28 окт – Sputnik. Руководитель подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева в пятницу погибла из-за несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, сообщила пресс-служба медиахолдинга.
"Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля", – приводятся слова генерального директора группы Дмитрия Киселева.
Бабаева родилась в 1972 году в Москве, окончила юрфак МГУ, трудилась в газетах "Московские новости" и "Известия", где освещала политику и экономику.
С 2004 по 2006 годы она была руководителем представительства РИА Новости в Британии, в 2008-2012 – шеф-редактором корреспондентского пункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах – заместителем руководителя объединенной редакции "Московских новостей". Работала в президентском и правительственном пулах.
В 2013–2016 годах Бабаева являлась главным редактором портала "Газета.ру", с декабря 2016-го – советник МИА "Россия сегодня", а с августа 2019-го – руководитель регионального подразделения МИА в Симферополе.