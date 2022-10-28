https://sputnik-georgia.ru/20221028/zhurnalist-rossii-segodnya-pogibla-iz-za-neschastnogo-sluchaya-271739754.html

Журналист "России сегодня" погибла из-за несчастного случая

Журналист "России сегодня" погибла из-за несчастного случая

Представительница медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе занималась стрельбой на полигоне 28.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ 28 окт – Sputnik. Руководитель подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева в пятницу погибла из-за несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, сообщила пресс-служба медиахолдинга.Бабаева родилась в 1972 году в Москве, окончила юрфак МГУ, трудилась в газетах "Московские новости" и "Известия", где освещала политику и экономику.С 2004 по 2006 годы она была руководителем представительства РИА Новости в Британии, в 2008-2012 – шеф-редактором корреспондентского пункта РИА Новости в США, в 2012-2013 годах – заместителем руководителя объединенной редакции "Московских новостей". Работала в президентском и правительственном пулах.В 2013–2016 годах Бабаева являлась главным редактором портала "Газета.ру", с декабря 2016-го – советник МИА "Россия сегодня", а с августа 2019-го – руководитель регионального подразделения МИА в Симферополе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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