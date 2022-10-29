https://sputnik-georgia.ru/20221029/den-pamyati-evangelista-luki-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-271734817.html

День памяти евангелиста Луки 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти евангелиста Луки 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти апостола и евангелиста Луки православная церковь отмечает 31 октября 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T13:01+0400

2022-10-29T13:01+0400

2022-10-29T13:01+0400

справки

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Святого Луку, одного из числа 70-ти учеников Христа и сподвижника апостола Павла, считают первым иконописцем и святым-покровителем живописцев и врачей.Sputnik Грузия рассказывает житие апостола Луки, о чем просят святого, а также какие молитвы читать евангелисту.Житие святогоО происхождении апостола Луки в Библии ничего не сказано. По преданию, будущий евангелист родился в просвещенной греческой семье в сирийском городе Антиохия (ныне город Антакья в Турции). Так что возможно, святой Лука единственный автор Евангелия нееврейского происхождения.С юных лет Лука посвятил себя науке. Он был разносторонне одаренным и просвещенным человеком. Он научился искусству врачевания и считался хорошим врачом. Однако, услышав о Спасителе, Лука прибыл в Палестину и стал одним из его учеников и еще при земной жизни Христа, был послан на первую проповедь.Лука присутствовал при распятии Спасителя и одним из первых удостоился увидеть воскресшего Учителя. Христос явился ему и апостолу Клеопе, когда они направлялись в селение Эммаус, недалеко от Иерусалима.Евангелист участвовал во втором миссионерском путешествии первоверховного апостола Павла и стал для него учеником, врачом и верным другом. Святой Павел благословил утвердить церковь в Македонии.После мученической кончины первоверховных апостолов, святой Лука, покинув Рим, проповедовал в Греции, Италии, Македонии, Ливии и Египте.Евангелист мученически погиб в возрасте 84-85 лет. Его распяли на оливковом дереве в Фивах (Верхний Египет), где, содействуя устройству церквей, апостол исцелял, творил чудеса, обращая многих в христианскую веру. По другой версии, евангелиста казнили в Ахайи (приморская область на севере Греции).Тело апостола похоронили в Фивах. Мощи евангелиста, исцелившие многих, оставались там до второй половины IV века. Затем мощи святого перенесли Константинополь.В настоящее время мощи апостола Луки хранятся в базилике Святой мученицы Иустины в Падуе, а честная глава – в русской Свято-Пантелеймоновой обители, на святой горе Афон.Евангелист и иконописецЕвангелие, в которой подробно изложены жизнь и проповеди Спасителя, святой Лука написал в Риме под руководством апостола Павла в 62-63 годах нашей эры. Это третья книга Нового Завета.Евангелист также написал книгу "Деяния святых апостолов", в которой повествует о жизни, трудах, проповедях и чудесах учеников Христа и о том, как устраивались первые христианские церкви.Евангелиста считают первым иконописцем в мире. Церковное предание повествует, что именно святой Лука первым написал красками образ Божьей Матери с Богомладенцем на руках и две другие иконы Богородицы в дни Ее земной жизни.Апостол Лука также написал на досках образы первоверховных апостолов Петра и Павла.О чем просятАпостола Луку почитают как покровителя врачей и целителей, и возносят молитвы об исцелении от различных недугов. Особенно евангелиста просят исцелить от глазных болезней.Святого просят о помощи в духовной жизни – возносят молитвы вразумить отступивших от истинной веры и попавших в секты.Евангелисту также возносят молитвы перед чтением духовных или богословских книг и при иконописании.Молитвы евангелисту ЛукеМолитва перваяО, Святый Луко, Богом избранный и Материю Божиею благословенный, проповедниче по всей вселенней Евангелия Христова, мучениче и Апостоле, помощниче всем молитвенно призывающим тя, помози и нам, непотребным рабом Господним, яко мы по многим прегрешениям нашим обретаемся во тьме и сени смертней, отдалече от Бога отстоя. Чрез то стыдом посрамленные не имамы дерзновения Господа молити о прощении, призываем тя, великий светильниче Божий, яко пребывающаго в непреходящем Его свете, моли о нас Господа, да помилует нас.Умоли Господа, Святый Луко, да обновит в нас страх Господень, он же любы привлекает, а грех отгоняет. Яко мы тако навыкли грешити по всях день и час, и во сне, яко не вемы слов Господа: бдите, яко не знаете часа, егда хочу приити, Он же может на всяк час призвати нас из сего привременного живота в вечный. Пробуди в нас, Святый Луко, страх и премудрость, о нихже святый царь и псалмопевец Давид рече. Да твоими молитвами получим покаяния слезы, имиже вси наши души от греха очистятся. Яко мы в духовной слепоте и дебелости суще не можем плакатися своего мертвеца, сиречь самих себе, многи же слезы, потоки слез потребно да пролием за множество содеянных грехов.Помози нам, неразумным, да уразумеем Писание, еже ты сам списал еси, яко истинным разумом уразумеем истинная словеса, да бежим от греха, яко от огня, и вси силы приложим, да приблизит ны Бог. Да уразумеем, яко грех есть смерть, Бог же живот. Помози нам, святый Луко, да то уразумевше, очистимся от греха и прейдем из смерти в живот. Да будет нам Бог вся во всем. И ныне и во веки да пребудем близ Него. Дабы и нам, яко ти с Клеопою, егда путешествовали во Еммаус, сердце и душа трепетны быша от присутствия Его. Отнюдуже да снидет на ны мир небесный, к Царствию Небесному ны руководящий и радостны ны творящий, да возможем стрелы лукаваго, на всяк час в нас испущаемы, отгнати. С тем же получим и любы Божия, да руководит нас к вечному Отечеству, идеже вси силы небесные, вси святии, Мати Божия пред ними, Еяже благой лик в иконе тобою написанной, увековечен еси. Очи сердец наших да непрестанно взирают на ту лепоту и ею наслаждаются, да царит в нас Царство Небесное, в кое чаем молитвами твоими, святый Луко, преселитися, егда нас Господь призовет, да тамо вечно славим Бога во Святей Троице: Безначальнаго Отца, Единороднаго Сына и Пресвятаго Духа, во все бесконечные веки. Аминь.Тропарь, глас 5Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла описателя, Луку препетаго, славна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческия немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща и молящася непрестанно за души наша.Кондак, глас 2Истиннаго благочестия проповедника и таин неизреченных ритора, звезду церковную, Луку Божественнаго восхвалим: Слово бо его избра, с Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сердечная.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки