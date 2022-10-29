https://sputnik-georgia.ru/20221029/desyatki-sel-rayona-dusheti-ostalis-bez--elektroenergii-271750055.html

Десятки сел района Душети остались без электроэнергии

Десятки сел района Душети остались без электроэнергии

Подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ 29.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Подача электроэнергии в ряде сел района Душети ограничена в связи с плановыми восстановительными работами в распределительной сети, говорится в сообщении компании "Энерго-Про Джорджия".В частности, ограничение действуют с утра до 18:00 по тбилисскому времени. Перебои в подаче электроэнергии будут в селах Магароскари, Барисахо, Чаргали, Корша, Гомецари, Кацалхеви, Калило, Шуапхо, Рошка, Мигриаулта, Тхилиана, Гудани, Хоми, Датвиси, Муко, Гвелети, Удзилаурта, Ино, Гоголаурта и Чхуба.Отмечается, что подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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