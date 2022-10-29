https://sputnik-georgia.ru/20221029/desyatki-sel-rayona-dusheti-ostalis-bez--elektroenergii-271750055.html
Десятки сел района Душети остались без электроэнергии
Десятки сел района Душети остались без электроэнергии
Подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T11:31+0400
2022-10-29T11:31+0400
2022-10-29T13:08+0400
новости
грузия
общество
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:296:2047:1447_1920x0_80_0_0_1a3b06463ec4446d3e9a4b397b8c4402.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Подача электроэнергии в ряде сел района Душети ограничена в связи с плановыми восстановительными работами в распределительной сети, говорится в сообщении компании "Энерго-Про Джорджия".В частности, ограничение действуют с утра до 18:00 по тбилисскому времени. Перебои в подаче электроэнергии будут в селах Магароскари, Барисахо, Чаргали, Корша, Гомецари, Кацалхеви, Калило, Шуапхо, Рошка, Мигриаулта, Тхилиана, Гудани, Хоми, Датвиси, Муко, Гвелети, Удзилаурта, Ино, Гоголаурта и Чхуба.Отмечается, что подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/19/263881027_0:424:2047:1959_1920x0_80_0_0_8752b9364c8abcb5dd040ea348ae0844.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси
Десятки сел района Душети остались без электроэнергии
11:31 29.10.2022 (обновлено: 13:08 29.10.2022)
Подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Подача электроэнергии в ряде сел района Душети ограничена в связи с плановыми восстановительными работами в распределительной сети, говорится в сообщении компании "Энерго-Про Джорджия".
В частности, ограничение действуют с утра до 18:00 по тбилисскому времени.
Перебои в подаче электроэнергии будут в селах Магароскари, Барисахо, Чаргали, Корша, Гомецари, Кацалхеви, Калило, Шуапхо, Рошка, Мигриаулта, Тхилиана, Гудани, Хоми, Датвиси, Муко, Гвелети, Удзилаурта, Ино, Гоголаурта и Чхуба.
Отмечается, что подача электроэнергии будет поэтапно восстановлена после завершения работ.