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Фестиваль камерной музыки пройдет в Тбилиси в ноябре
Фестиваль камерной музыки пройдет в Тбилиси в ноябре
На фестивале прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T17:31+0400
2022-10-29T17:31+0400
2022-10-29T17:31+0400
музыка
тбилисский фестиваль камерной музыки
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Шестнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки пройдет на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили с 1 по 6 ноября, сообщают организаторы.Среди участников – Тбилисский государственный камерный оркестр "Симфониетта Грузии", пианистка Мариана Ачба, а также духовой квинтет (флейтистка Наталия Ломинадзе, гобоистка Саломе Квалиашвили, кларнетист Давид Джишкариани, фаготист Георгий Алавидзе, вальторнист Давид Шарикадзе).На сцене фестиваля также выступит скрипачка Верико Чумбуридзе (Грузия/Турция/Германия), пианист Мамикон Нахапетов (Грузия/Германия), а также струнный квартет им. С. Цинцадзе и другие. На фестивале прозвучат известные произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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музыка, тбилисский фестиваль камерной музыки, культура, новости, грузия
музыка, тбилисский фестиваль камерной музыки, культура, новости, грузия
Фестиваль камерной музыки пройдет в Тбилиси в ноябре
На фестивале прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Шестнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки пройдет на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили с 1 по 6 ноября, сообщают организаторы.
Среди участников – Тбилисский государственный камерный оркестр "Симфониетта Грузии", пианистка Мариана Ачба, а также духовой квинтет (флейтистка Наталия Ломинадзе, гобоистка Саломе Квалиашвили, кларнетист Давид Джишкариани, фаготист Георгий Алавидзе, вальторнист Давид Шарикадзе).
На сцене фестиваля также выступит скрипачка Верико Чумбуридзе (Грузия/Турция/Германия), пианист Мамикон Нахапетов (Грузия/Германия), а также струнный квартет им. С. Цинцадзе и другие.
На фестивале прозвучат известные произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели.