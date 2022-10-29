https://sputnik-georgia.ru/20221029/festival-kamernoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-v-noyabre-271637481.html

Фестиваль камерной музыки пройдет в Тбилиси в ноябре

Фестиваль камерной музыки пройдет в Тбилиси в ноябре

На фестивале прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T17:31+0400

2022-10-29T17:31+0400

2022-10-29T17:31+0400

музыка

тбилисский фестиваль камерной музыки

культура

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23069/22/230692227_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_fecb91c7c3f3c944e377b270bb916099.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Шестнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки пройдет на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили с 1 по 6 ноября, сообщают организаторы.Среди участников – Тбилисский государственный камерный оркестр "Симфониетта Грузии", пианистка Мариана Ачба, а также духовой квинтет (флейтистка Наталия Ломинадзе, гобоистка Саломе Квалиашвили, кларнетист Давид Джишкариани, фаготист Георгий Алавидзе, вальторнист Давид Шарикадзе).На сцене фестиваля также выступит скрипачка Верико Чумбуридзе (Грузия/Турция/Германия), пианист Мамикон Нахапетов (Грузия/Германия), а также струнный квартет им. С. Цинцадзе и другие. На фестивале прозвучат известные произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

музыка, тбилисский фестиваль камерной музыки, культура, новости, грузия