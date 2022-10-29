https://sputnik-georgia.ru/20221029/gibel-rebenka-pod-kolesami-avtobusa-v-rustavi-voditelyu-predyavili-obvineniya-271754465.html

Гибель ребенка под колесами автобуса в Рустави: водителю предъявили обвинения

Гибель ребенка под колесами автобуса в Рустави: водителю предъявили обвинения

По данным следствия, водитель, не убедившись в безопасности маневра, тронулся с места и сбил трехлетнего ребенка 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T18:01+0400

2022-10-29T18:01+0400

2022-10-29T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения водителю автобуса, который сбил трехлетнего ребенка в городе Рустави (30 км от Тбилиси), говорится в сообщении ведомства.Как установило расследование, 27 октября водитель, не убедившись в безопасности маневра, тронулся с места и сбил трехлетнего ребенка. Ребенок скончался от полученных повреждений.Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.В случае подтверждения вины ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.На суде прокуратура будет требовать поместить водителя в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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