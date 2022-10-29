https://sputnik-georgia.ru/20221029/glava-minprirody-gruzii-vstretilsya-s-novym-poslom-armenii-271749887.html

Глава Минприроды Грузии встретился с новым послом Армении

Глава Минприроды Грузии встретился с новым послом Армении

Посол выразил готовность содействовать углублению отношений между Грузией и Арменией 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T12:03+0400

2022-10-29T12:03+0400

2022-10-29T13:09+0400

новости

грузия

отар шамугия

армения

тбилиси

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ee09e147bd672097cf25f1bac68e8c0d.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился с новым послом Армении в стране Ашотом Смбатяном.Член правительства Грузии поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в работе.На встрече стороны рассказали о тесных торгово-экономических отношениях между странами и обсудили вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства.Армянский посол подчеркнул многовековые добрососедские отношения между странами и выразил готовность содействовать углублению отношений между Грузией и Арменией.Ашот Смбатян был назначен на должность посла Армении в Грузии в августе 2022 года. До этого Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал по совместительству послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, отар шамугия , армения, тбилиси, германия