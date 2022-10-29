https://sputnik-georgia.ru/20221029/kurs-lari-dollar-271743237.html
Курс лари на субботу – 2,7758 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7758 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0082 лари по отношению к доллару 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T09:36+0400
2022-10-29T09:36+0400
2022-10-29T09:36+0400
экономика
грузия
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 2,7758 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0082 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,7758 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0082 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 2,7758 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0082 лари по отношению к доллару.