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На западе Грузии отмечают народный праздник "Чиатуроба"
На западе Грузии отмечают народный праздник "Чиатуроба"
В рамках праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T12:31+0400
2022-10-29T12:31+0400
2022-10-29T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Традиционный народный праздник "Чиатуроба", посвященный дню города Чиатура, отмечают на западе Грузии 29 октября, говорится в сообщении мэрии края.В рамках главного праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия. В этот же день состоится награждение почетных граждан Чиатуры и праздничный концерт. В мероприятии примут участие ансамбль "Форте" и бенд "Гамис шоу Георгия Габуния", а также местные группы. Праздничные мероприятия завершатся фейерверком. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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праздник, грузия, новости, культура
праздник, грузия, новости, культура
На западе Грузии отмечают народный праздник "Чиатуроба"
12:31 29.10.2022 (обновлено: 14:02 29.10.2022)
В рамках праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Традиционный народный праздник "Чиатуроба", посвященный дню города Чиатура, отмечают на западе Грузии 29 октября, говорится в сообщении мэрии края.
В рамках главного праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия. В этот же день состоится награждение почетных граждан Чиатуры и праздничный концерт.
В мероприятии примут участие ансамбль "Форте" и бенд "Гамис шоу Георгия Габуния", а также местные группы. Праздничные мероприятия завершатся фейерверком.