https://sputnik-georgia.ru/20221029/na-zapade-gruzii-otmechayut-narodnyy-prazdnik-chiaturoba--271750427.html

На западе Грузии отмечают народный праздник "Чиатуроба"

На западе Грузии отмечают народный праздник "Чиатуроба"

В рамках праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T12:31+0400

2022-10-29T12:31+0400

2022-10-29T14:02+0400

праздник

грузия

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24538/14/245381498_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d964819bc76525627ed04876084e02a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Традиционный народный праздник "Чиатуроба", посвященный дню города Чиатура, отмечают на западе Грузии 29 октября, говорится в сообщении мэрии края.В рамках главного праздника города пройдут театрализованные представления, выставки, различные культурные и спортивные мероприятия. В этот же день состоится награждение почетных граждан Чиатуры и праздничный концерт. В мероприятии примут участие ансамбль "Форте" и бенд "Гамис шоу Георгия Габуния", а также местные группы. Праздничные мероприятия завершатся фейерверком. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

праздник, грузия, новости, культура