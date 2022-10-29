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"Надежный друг Грузии" – Гарибашвили поздравил Эрдогана с Днем турецкой республики
"Надежный друг Грузии" – Гарибашвили поздравил Эрдогана с Днем турецкой республики
Глава грузинского правительства пожелал турецкому народу благополучия 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T16:31+0400
2022-10-29T16:31+0400
2022-10-29T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции Рейджепа Тайп Эрдогана и турецкий народ с Днем республики.День республики в Турции отмечается в стране ежегодно 29 октября, установлен в память о провозглашении Турецкой республики (Cumhuriyet Turkiye) в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию Турции, результатом которых стал распад Османской империи и Турция стала республикой.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, грузия, новости, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, политика
"Надежный друг Грузии" – Гарибашвили поздравил Эрдогана с Днем турецкой республики
16:31 29.10.2022 (обновлено: 16:47 29.10.2022)
Глава грузинского правительства пожелал турецкому народу благополучия
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции Рейджепа Тайп Эрдогана и турецкий народ с Днем республики.
День республики в Турции отмечается в стране ежегодно 29 октября, установлен в память о провозглашении Турецкой республики (Cumhuriyet Turkiye) в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию Турции, результатом которых стал распад Османской империи и Турция стала республикой.
"Я желаю Турции и ее народу благополучия. Я рад, что у нас есть такой надежный друг и стратегический партнер. Я уверен, что отношения между Грузией и Турцией еще более усилятся", – написал Гарибашвили в соцсетях.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.