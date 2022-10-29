https://sputnik-georgia.ru/20221029/nadezhnyy-drug-gruzii--garibashvili-pozdravil-erdogana-s-dnem-turetskoy-respubliki-271754609.html

"Надежный друг Грузии" – Гарибашвили поздравил Эрдогана с Днем турецкой республики

"Надежный друг Грузии" – Гарибашвили поздравил Эрдогана с Днем турецкой республики

Глава грузинского правительства пожелал турецкому народу благополучия 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T16:31+0400

2022-10-29T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции Рейджепа Тайп Эрдогана и турецкий народ с Днем республики.День республики в Турции отмечается в стране ежегодно 29 октября, установлен в память о провозглашении Турецкой республики (Cumhuriyet Turkiye) в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию Турции, результатом которых стал распад Османской империи и Турция стала республикой.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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турция, грузия, новости, реджеп тайип эрдоган, ираклий гарибашвили, политика