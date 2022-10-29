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Народный защитник Грузии изучает возможные факты преступлений против детей
Народный защитник Грузии изучает возможные факты преступлений против детей
Народный защитник рекомендует ужесточить контроль за передвижением незнакомцев у школ и детских садов 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт— Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии изучает пять фактов возможных преступлений против детей.В последнее время в грузинском сегменте соцсетей активно муссируется тема о фактах попыток похищения детей различного возраста в разных регионах страны.Народный защитник рекомендует ужесточить контроль за передвижением незнакомцев у школ и детских садов, а родителей предупредить детей, как действовать в подобной ситуации, чтобы избежать угрозы.Также Народный защитник просит сообщать о фактах в полицию и отмечает, что берет под контроль расследование подобных дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Народный защитник Грузии изучает возможные факты преступлений против детей
Народный защитник рекомендует ужесточить контроль за передвижением незнакомцев у школ и детских садов
ТБИЛИСИ, 29 окт— Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии изучает пять фактов возможных преступлений против детей.
В последнее время в грузинском сегменте соцсетей активно муссируется тема о фактах попыток похищения детей различного возраста в разных регионах страны.
"По нашей информации, в Тбилиси и разных регионах Грузии незнакомые люди у учебных заведений или в публичных местах пытаются установить контакт с детьми и посадить их к себе машину. Народный защитник уже изучает пять подобных фактов", – отмечается в заявлении аппарата.
Народный защитник рекомендует ужесточить контроль за передвижением незнакомцев у школ и детских садов, а родителей предупредить детей, как действовать в подобной ситуации, чтобы избежать угрозы.
Также Народный защитник просит сообщать о фактах в полицию и отмечает, что берет под контроль расследование подобных дел.