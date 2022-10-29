https://sputnik-georgia.ru/20221029/obvinyaemyy-v-ubiystve-sestry-zhitel-gruzii-budet-zhdat-prigovora-za-reshetkoy-271756041.html
Обвиняемый в убийстве сестры житель Грузии будет ждать приговора за решеткой
Обвиняемый в убийстве сестры житель Грузии будет ждать приговора за решеткой
Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 14 лет лишения свободы 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T19:01+0400
2022-10-29T19:01+0400
2022-10-29T19:01+0400
происшествия
новости
грузия
телавский районный суд
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Телавский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве собственной сестры в Сигнахском районе.Сторона защиты требовала отпустить мужчину под залог, но судья Марика Церцвадзе полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры. Сторона обвинения утверждала, что помещение в заключение необходимо, так как обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей.Как установило следствие, убийство произошло 26 октября в селе Тибаани на центральной автодороге, где у обвиняемого случился конфликт со своим братом.В конфликт вмешалась их 34-летняя сестра. Рассерженный этим обвиняемый ударил свою сестру, которая упала на асфальт и скончалась на месте.Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении члена семьи, повлекшее причинение смерти". Мужчине грозит от десяти до 14 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, телавский районный суд
происшествия, новости, грузия, телавский районный суд
Обвиняемый в убийстве сестры житель Грузии будет ждать приговора за решеткой
Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 14 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Телавский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве собственной сестры в Сигнахском районе.
Сторона защиты требовала отпустить мужчину под залог, но судья Марика Церцвадзе полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры. Сторона обвинения утверждала, что помещение в заключение необходимо, так как обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей.
Как установило следствие, убийство произошло 26 октября в селе Тибаани на центральной автодороге, где у обвиняемого случился конфликт со своим братом.
В конфликт вмешалась их 34-летняя сестра. Рассерженный этим обвиняемый ударил свою сестру, которая упала на асфальт и скончалась на месте.
Следствие ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении члена семьи, повлекшее причинение смерти". Мужчине грозит от десяти до 14 лет лишения свободы.