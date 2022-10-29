https://sputnik-georgia.ru/20221029/pravitelstvo-gruzii-rost-ekonomiki-pozvolit-uvelichit-gosfinansirovanie-271754752.html

Правительство Грузии: рост экономики позволит увеличить госфинансирование

Правительство Грузии: рост экономики позволит увеличить госфинансирование

На экономическом совете обсуждался вопрос сохранения высокого роста экономики 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T17:01+0400

2022-10-29T17:01+0400

2022-10-29T17:01+0400

грузия

новости

экономика

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ТБИЛИСИИ, 29 окт – Sputnik. Высокий показатель экономического роста поможет увеличить бюджетное финансирование по различным направлениям, говорится в сообщении правительства по итогам заседания экономического совета.Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев – 10,3%.По данным пресс-службы правительства, на экономическом совете обсуждался вопрос сохранения высокого роста экономики в дальнейшем и осуществление различных проектов.Особое внимание было уделено энергетическим проектам и вопросу энергобезопасности в стране.На этой неделе прогноз роста экономики Грузии повысил Национальный банк Грузии, по мнению которого, рост ВВП страны в 2022 году составит 10%. Однако при этом регулятор отмечает, что это избыточный рост.В то же время правительство Грузии прогнозирует рост экономики на уровне 8,5%, а бюджетный офис парламента Грузии – 9,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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