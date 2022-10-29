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Ружья, гранаты и более 1000 патронов - полиция обнаружила арсенал у жителя Тбилиси
Ружья, гранаты и более 1000 патронов - полиция обнаружила арсенал у жителя Тбилиси
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T14:31+0400
2022-10-29T14:31+0400
2022-10-29T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Сотрудники полиции изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов у 61-летнего жителя Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Мужчина задержан за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.При личном обыске полиция нашла у задержанного пистолет "браунинг" и один патрон, а вот дома у мужчины обнаружили пистолет, обрез, винтовку, винчестер, детали пулемета, шесть охотничьих ружей, семь гранат, два детонатора и 1,4 тысячи патронов.В случае подтверждения вины мужчине грозит от трех до семи лет лтшения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, новости, полиция, происшествия
преступность в грузии, грузия, новости, полиция, происшествия
Ружья, гранаты и более 1000 патронов - полиция обнаружила арсенал у жителя Тбилиси
14:31 29.10.2022 (обновлено: 15:56 29.10.2022)
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Сотрудники полиции изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов у 61-летнего жителя Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.
Мужчина задержан за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
При личном обыске полиция нашла у задержанного пистолет "браунинг" и один патрон, а вот дома у мужчины обнаружили пистолет, обрез, винтовку, винчестер, детали пулемета, шесть охотничьих ружей, семь гранат, два детонатора и 1,4 тысячи патронов.
В случае подтверждения вины мужчине грозит от трех до семи лет лтшения свободы.