https://sputnik-georgia.ru/20221029/ruzhya-granaty-i-bolee-1000-patronov---politsiya-obnaruzhila-arsenal-u-zhitelya-tbilisi-271754086.html

Ружья, гранаты и более 1000 патронов - полиция обнаружила арсенал у жителя Тбилиси

Ружья, гранаты и более 1000 патронов - полиция обнаружила арсенал у жителя Тбилиси

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T14:31+0400

2022-10-29T14:31+0400

2022-10-29T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Сотрудники полиции изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов у 61-летнего жителя Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Мужчина задержан за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.При личном обыске полиция нашла у задержанного пистолет "браунинг" и один патрон, а вот дома у мужчины обнаружили пистолет, обрез, винтовку, винчестер, детали пулемета, шесть охотничьих ружей, семь гранат, два детонатора и 1,4 тысячи патронов.В случае подтверждения вины мужчине грозит от трех до семи лет лтшения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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преступность в грузии, грузия, новости, полиция, происшествия