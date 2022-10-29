https://sputnik-georgia.ru/20221029/v-gori-obokrali-kvartiru-deputata-sakrebulo-271759198.html

В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло

В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло

Неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией 29.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИИ, 29 окт – Sputnik. Квартиру депутата местного совещательного органа (сакребуло) города Гори Марлена Надирадзе обокрали в субботу, сообщает телеканал "Мтавари архи".Надирадзе в сакребуло занимает пост заместителя председателя и входит во фракцию правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По предварительной информации, неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией. Самого политика не было в городе.Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". В доме депутата работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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