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https://sputnik-georgia.ru/20221029/v-gori-obokrali-kvartiru-deputata-sakrebulo-271759198.html
В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло
В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло
Неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией 29.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИИ, 29 окт – Sputnik. Квартиру депутата местного совещательного органа (сакребуло) города Гори Марлена Надирадзе обокрали в субботу, сообщает телеканал "Мтавари архи".Надирадзе в сакребуло занимает пост заместителя председателя и входит во фракцию правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По предварительной информации, неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией. Самого политика не было в городе.Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". В доме депутата работают эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, гори
грузия, новости, происшествия, гори

В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло

20:31 29.10.2022 (обновлено: 20:42 29.10.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией
ТБИЛИСИИ, 29 окт – Sputnik. Квартиру депутата местного совещательного органа (сакребуло) города Гори Марлена Надирадзе обокрали в субботу, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Надирадзе в сакребуло занимает пост заместителя председателя и входит во фракцию правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По предварительной информации, неизвестные украли из дома депутата карты памяти и флешки, на которых хранилась информация, связанная с партией. Самого политика не было в городе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". В доме депутата работают эксперты.
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